В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Ладу». Игра пройдет на «Арене G-Drive» 22 февраля. Начало встречи — в 16:30 (мск). «Авангард» — «Лада»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Авангард»

Турнирное положение: Обогнав «Магнитку» в борьбе за лидерство, «Авангард» пытается удержаться на первой строчке, на которой он сейчас находится с отрывом в один балл от своего единственного на текущий момент конкурента.

В 65 матчах омичи набрали 90 очков. На счету магнитогорцев — 89 при таком же количестве проведенных встреч. Третий «Салават Юлаев» отстает от «Авангарда» на 3 балла по итогам 65 игр.

Последние матчи: Прошлая — 23-я по хронологии — игровая неделя началась для «Авангарда» крайне неудачно: команда Михаила Кравеца крупно влетела «Салавату Юлаеву» (2:7) и уступила «Автомобилисту» (2:4).

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Но главный матч — 17-го числа против «Металлурга» Мг — «Авангард» провел уверенно, одержав значимую во всех смыслах победу (3:0). В игре вторника омичи взяли реванш у «Авто» (4:2).

Не сыграют: Из-за повреждений этот матч пропустят защитник Роман Абросимов и нападающий Иван Телегин.

Состояние команды: На финишной прямой омичи, имея фактическое преимущество над «Магниткой», будут вести борьбу за лидерство до финальной сирены последней игры, так как в рамках заключительного матча омичи в очередной раз сойдутся с магнитогорцами лицом к лицу.

«Лада»

Турнирное положение: По итогам 65 проведенных встреч «Лада» занимает седьмое место в Восточной конференции, набрав 72 очка и имея самый скромный показатель по заброшенным шайбам среди всех клубов первой восьмерки — 153 забитых при 163 пропущенных.

На текущий момент «Лада» опережает восьмой «Амур» всего на 2 очка при равенстве приведенных встреч. Такая же дистанция отдаляет ее от шестого «Трактора», в активе которого 65 матчей.

Последние матчи: На игру в Омске тольяттинцы настраиваются под давлением серии поражений, которая началась 30 января и разрослась до семи матчей.

Последнюю встречу команда Олега Браташа провела во вторник на льду «Сибири», которой проиграла всухую (0:3), нанеся за три периода всего 20 бросков в створ и проведя 8 минут на скамейке штрафников.

Не сыграют: Из-за травмы этот матч пропустит нападающий Алексей Ожгихин.

Состояние команды: Перед кубковой кампанией «Лада» почувствовала некую расслабленность, из-за которой проваливает концовку сезона. Однако потеря игрового тонуса увеличивает риск опуститься на восьмое место и провалить плей-офф раунд в целом.

Статистика для ставок

Всего в одном домашнем матче «Авангарда» из 12 последних общая результативность не смогла преодолеть рубеж в 5 голов и более

«Лада» не может победить в течение 7 матчей подряд

В пяти гостевых встречах из последних семи «Лада» пропустила от 3 и более голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Авангарда» оценивается букмекерами в 1.77, ничья — в 4.50, а победа «Лады» — в 4.15.

Коэффициенты матча Авангард — Лада 1X2Новым игрокам 1.754.504.20Бонус$9500

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.75, на тотал меньше 4.5 — за 2.08.

Прогноз: Несмотря на неудачи, остающиеся неотъемлемой частью кампании омичей, они комфортно себя чувствуют в борьбе за лидерство. «Лада» же к этому моменту совсем перегорела и обессилила. Кажется, при текущих раскладах у нее не будет шансов на победу на катке первого клуба Востока.

Ставка: «Авангард» победит с форой -1.5 за 2.20.

Прогноз: Команда Михаила Кравеца привыкла играть результативно. И для «Лады» с ее проблемной обороной это может стать приговором. Тольяттинцы рискуют не только остаться без набранных баллов, но и в целом устроиться на крупное поражение.

Ставка: «Авангард» победит + ТБ 4.5 за 2.45.