ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Симоне ИндзагиСкромное обаяние «нерадзурри». Индзаги — самый недооцененный тренер Европы Мохамед СалахЧто делать «ПСЖ» после ухода Мбаппе: купить Салаха, двух нидерландцев, молодого француза и еще несколько идей «Арсенал»«Порту» — «Арсенал». Онлайн
    Все новости спорта

    «Авангард» не потеряет очки в игре с нынешней «Ладой»

    «Авангард» — «Лада». Ставка (к. 2.20) и прогноз на хоккей, КХЛ, 22 февраля 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Авангард Прогнозы на Ладу
    Прогноз и ставки на «Авангард» — «Лада»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Авангард» в игре с «Автомобилистом»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Ладу». Игра пройдет на «Арене G-Drive» 22 февраля. Начало встречи — в 16:30 (мск). «Авангард» — «Лада»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ 22 Февраля 2024 года
    Авангард
  • Омск
    •  Авангард 16:30 Лада Лада
  • КХЛ
    •

    «Авангард»

    Турнирное положение: Обогнав «Магнитку» в борьбе за лидерство, «Авангард» пытается удержаться на первой строчке, на которой он сейчас находится с отрывом в один балл от своего единственного на текущий момент конкурента.

    В 65 матчах омичи набрали 90 очков. На счету магнитогорцев — 89 при таком же количестве проведенных встреч. Третий «Салават Юлаев» отстает от «Авангарда» на 3 балла по итогам 65 игр.

    Последние матчи: Прошлая — 23-я по хронологии — игровая неделя началась для «Авангарда» крайне неудачно: команда Михаила Кравеца крупно влетела «Салавату Юлаеву» (2:7) и уступила «Автомобилисту» (2:4).

    Все прогнозы на КХЛ

    Но главный матч — 17-го числа против «Металлурга» Мг — «Авангард» провел уверенно, одержав значимую во всех смыслах победу (3:0). В игре вторника омичи взяли реванш у «Авто» (4:2).

    Не сыграют: Из-за повреждений этот матч пропустят защитник Роман Абросимов и нападающий Иван Телегин.

    Состояние команды: На финишной прямой омичи, имея фактическое преимущество над «Магниткой», будут вести борьбу за лидерство до финальной сирены последней игры, так как в рамках заключительного матча омичи в очередной раз сойдутся с магнитогорцами лицом к лицу.

    «Лада»

    Турнирное положение: По итогам 65 проведенных встреч «Лада» занимает седьмое место в Восточной конференции, набрав 72 очка и имея самый скромный показатель по заброшенным шайбам среди всех клубов первой восьмерки — 153 забитых при 163 пропущенных.

    На текущий момент «Лада» опережает восьмой «Амур» всего на 2 очка при равенстве приведенных встреч. Такая же дистанция отдаляет ее от шестого «Трактора», в активе которого 65 матчей.

  • «Авангард» возглавил Восток, «Амур» — в шаге от плей-офф
  • КХЛ: обзор 23-й игровой недели
  • 19/02/2024

    • Последние матчи: На игру в Омске тольяттинцы настраиваются под давлением серии поражений, которая началась 30 января и разрослась до семи матчей.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Последнюю встречу команда Олега Браташа провела во вторник на льду «Сибири», которой проиграла всухую (0:3), нанеся за три периода всего 20 бросков в створ и проведя 8 минут на скамейке штрафников.

    Не сыграют: Из-за травмы этот матч пропустит нападающий Алексей Ожгихин.

    Состояние команды: Перед кубковой кампанией «Лада» почувствовала некую расслабленность, из-за которой проваливает концовку сезона. Однако потеря игрового тонуса увеличивает риск опуститься на восьмое место и провалить плей-офф раунд в целом.

    Статистика для ставок

    • Всего в одном домашнем матче «Авангарда» из 12 последних общая результативность не смогла преодолеть рубеж в 5 голов и более

    • «Лада» не может победить в течение 7 матчей подряд

    • В пяти гостевых встречах из последних семи «Лада» пропустила от 3 и более голов

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Авангарда» оценивается букмекерами в 1.77, ничья — в 4.50, а победа «Лады» — в 4.15.

    Коэффициенты матча Авангард — Лада

    1X2Новым игрокам
  • 1.754.504.20Бонус$9500
    •

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.75, на тотал меньше 4.5 — за 2.08.

    Прогноз: Несмотря на неудачи, остающиеся неотъемлемой частью кампании омичей, они комфортно себя чувствуют в борьбе за лидерство. «Лада» же к этому моменту совсем перегорела и обессилила. Кажется, при текущих раскладах у нее не будет шансов на победу на катке первого клуба Востока.

    Ставка: «Авангард» победит с форой -1.5 за 2.20.

    Прогноз: Команда Михаила Кравеца привыкла играть результативно. И для «Лады» с ее проблемной обороной это может стать приговором. Тольяттинцы рискуют не только остаться без набранных баллов, но и в целом устроиться на крупное поражение.

    Ставка: «Авангард» победит + ТБ 4.5 за 2.45.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.39
  • Прогноз на матч Вондроушова — Самсонова
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Остапенко — Калинская
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Марожан — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Спартак — Астана
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Шинник — Волга
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Эмбер — Котов
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Ак Барс — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.57
  • Прогноз на матч Панатинаикос — ПАОК
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Гент — Маккаби Х
  • Футбол
  • Сегодня в 20:40
    •  2.05
  • Прогноз на матч Наполи — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Порту — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  5.50
  • Прогноз на матч Порту — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  5.08
  • Экспресс дня 21 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Авангард» — «Лада»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 22.02.2024. Прогнозы на хоккей. «Авангард» не потеряет очки в игре с нынешней «Ладой»
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры