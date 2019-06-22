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    Сборная России вышла в лидеры общего зачета Европейских игр

    Олимпизм
    В Минске завершился первый соревновательный день вторых Европейских игр.

    Дина Аверина
    Дина Аверина

    По его итогам сборная России вышла в лидеры общего зачета, значительно оторвавшись от основных преследователей.

    На счету национальной команды России 18 медалей (9 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых).

    Следом в общекомандном зачете располагается сборная Белоруссии – 14 медалей (4 золотых, 2 серебряных и 8 бронзовых).

    Тройку лучших сборных по итогам первого соревновательного дня замыкает Грузия – 10 медалей (3 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых).

    Соревнования в столице Белоруссии завершатся 30 июня. 0

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