Сборная России вышла в лидеры общего зачета Европейских игр

Дина Аверина
globallookpress.com
По его итогам сборная России вышла в лидеры общего зачета, значительно оторвавшись от основных преследователей.
На счету национальной команды России 18 медалей (9 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых).
Следом в общекомандном зачете располагается сборная Белоруссии – 14 медалей (4 золотых, 2 серебряных и 8 бронзовых).
Тройку лучших сборных по итогам первого соревновательного дня замыкает Грузия – 10 медалей (3 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых).
Соревнования в столице Белоруссии завершатся 30 июня. 0