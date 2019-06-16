Российские гандболисты обыграли Словакию в отборе Евро-2020

Сборная России по гандболу в матче отборочного турнира Евро-2020 обыграла Словакию — 30:20.

Встреча не имела для россиян турнирного значения — команда досрочно обеспечила себе участие в финальной стадии турнира.

Определились все участники чемпионата Европы.

В финальной стадии сыграют хозяева Евро — Австрия, Норвегия и Швеция, а также действующий чемпион — сборная Испании.

По итогам отбора к ним добавятся Германия, Польша, Хорватия, Швейцария, Македония, Исландия, Словения, Латвия, Чехия, Белоруссия, Франция, Португалия, Венгрия, Россия, Дания, Черногория, Босния и Герцеговина, Голландия, Сербия, Украина.

Жеребьевка финальной стадии состоится в Вене 28 июня. Пройдет турнир с 9 по 26 января 2020 года. 0