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    Российские гандболисты обыграли Словакию в отборе Евро-2020

    Гандбол
    Сборная России по гандболу в матче отборочного турнира Евро-2020 обыграла Словакию — 30:20.

    Сборная России
    Сборная России

    Встреча не имела для россиян турнирного значения — команда досрочно обеспечила себе участие в финальной стадии турнира.

    Определились все участники чемпионата Европы.

    В финальной стадии сыграют хозяева Евро — Австрия, Норвегия и Швеция, а также действующий чемпион — сборная Испании.

    По итогам отбора к ним добавятся Германия, Польша, Хорватия, Швейцария, Македония, Исландия, Словения, Латвия, Чехия, Белоруссия, Франция, Португалия, Венгрия, Россия, Дания, Черногория, Босния и Герцеговина, Голландия, Сербия, Украина.

    Жеребьевка финальной стадии состоится в Вене 28 июня. Пройдет турнир с 9 по 26 января 2020 года. 0

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