Загитова, Трусова и Медведева вошли в состав сборной России на сезон 2019/20

В список женской команды вошли Алина Загитова, Евгения Медведева, Софья Самодурова, Елизавета Туктамышева, а также перешедшие из юниорок Алена Косторная, Александра Трусова и Анна Щербакова.
Женщины: Алина Загитова, Алена Косторная, Евгения Медведева, Софья Самодурова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова.
Резевр: Анастасия Губанова, Станислава Константинова.
Мужчины: Дмитрий Алиев, Михаил Коляда, Андрей Лазукин, Роман Савосин, Александр Самарин.
Резерв: Сергей Воронов, Макар Игнатов, Александр Петров, Антон Шулепов.
Спортивные пары: Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Алиса Ефимова — Александр Коровин, Наталья Забияко — Александр Энберт, Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин, Евгения Тарасова — Владимир Морозов.
Резерв: Лина Кудрявцева — Илья Спиридонов.
Танцы на льду: Софья Евдокимова — Егор Базин, Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро, Бетина Попова — Сергей Мозгов, Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин, Александра Степанова — Иван Букин.
Резерв: Аннабель Морозова — Андрей Багин, Софья Шевченко — Игорь Еременко, Анастасия Шпилевая — Григорий Смирнов. 0