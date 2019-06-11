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    Загитова, Трусова и Медведева вошли в состав сборной России на сезон 2019/20

    Фигурное катание
    Стал известен список кандидатов в сборную по фигурному катанию на сезон-2019/2020, который утвердило Министерство спорта России.

    Алина Загитова
    Алина Загитова

    В список женской команды вошли Алина Загитова, Евгения Медведева, Софья Самодурова, Елизавета Туктамышева, а также перешедшие из юниорок Алена Косторная, Александра Трусова и Анна Щербакова.

    Женщины: Алина Загитова, Алена Косторная, Евгения Медведева, Софья Самодурова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова.

    Резевр: Анастасия Губанова, Станислава Константинова.

    Мужчины: Дмитрий Алиев, Михаил Коляда, Андрей Лазукин, Роман Савосин, Александр Самарин.

    Резерв: Сергей Воронов, Макар Игнатов, Александр Петров, Антон Шулепов.

    Спортивные пары: Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Алиса Ефимова — Александр Коровин, Наталья Забияко — Александр Энберт, Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин, Евгения Тарасова — Владимир Морозов.

    Резерв: Лина Кудрявцева — Илья Спиридонов.

    Танцы на льду: Софья Евдокимова — Егор Базин, Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро, Бетина Попова — Сергей Мозгов, Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин, Александра Степанова — Иван Букин.

    Резерв: Аннабель Морозова — Андрей Багин, Софья Шевченко — Игорь Еременко, Анастасия Шпилевая — Григорий Смирнов. 0

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