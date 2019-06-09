Президент ВФЛА: У IAAF есть вопросы к России по отстранённым тренерам

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА)рассказал, что у(IAAF) существуют вопросы, касающиеся отстранённых тренеров и специалистов.

Ранее совет IAAF решил не восстанавливать членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

«В сегодняшнем решении совета IAAF было отмечено, что в российской легкой атлетике есть болевые вопросы, связанные с отстраненными тренерами и специалистами.

Я хотел бы подчеркнуть, что упомянутые в СМИ тренеры и специалисты были отстранены от профессиональной деятельности в спорте.

По вновь появившимся в СМИ фактах ВФЛА оперативно проинформировала региональную федерацию, региональное спортивное руководство и РУСАДА, которое сейчас ведет расследование. Факт нарушений еще необходимо доказать.

Следующий совет IAAF пройдет в конце сентября. Было отмечено, что решение может быть принято и раньше, но ключевым в повестке нашего восстановления остается вопрос проверки проб.

Мы же со своей стороны будем продолжать системную работу в сотрудничестве с рабочей группой IAAF, основанную на нулевой терпимости к допингу и изменении антидопинговой культуры в российской легкой атлетике.

В самое ближайшее время состоится моя очередная встреча с рабочей группой IAAF, в настоящий момент находимся на стадии согласования времени и даты встречи», — приводит слова Шляхтина сайт ВФЛА. 0