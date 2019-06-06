Отстраненные за допинг российские тренеры все еще работают со спортсменами

Три российских специалиста, отстраненные ВАДА за нарушение антидопинговых правил, продолжают работать со спортсменами, сообщает Reuters

В их число входят тренеры Владимир Мохнев и Валерий Волков, а также экс-глава медицинской комиссии ВФЛА Сергей Португалов.

Все трое были отстранены ВАДА в 2017 году. Мохнев признан виновным в том, что давал российской бегунье на 800 м Юлии Степановой инструкции, как делать инъекции эритропоэтина и как избежать выявления допинга.

Волков был отстранен за то, что призывал одну из легкоатлеток отказаться от допинг-тестирования на соревнованиях в 2015 году в Москве.

Португалов, согласно докладу по запросу ВАДА, снабжал спортсменов запрещенными препаратами и скрывал их положительные допинг-пробы в обмен на долю от призовых.

Мохнев был замечен на легкоатлетическом стадионе Курске 16 мая 2019 года — он давал указания семерым бегунам и фиксировал время, стоя возле трека, а во время разминки вышел на дорожку, чтобы дать инструкции одному из атлетов.

«Я имею право приезжать куда хочу. Я могу к кому угодно подойти. Или что я, прокаженный? Вы мне покажите закон, то, что я его нарушил, российский закон покажите», — прокомментировал инцидент Мохнев.

Кроме того, Мохнев был замечен на соревнованиях в Курске 17-18 мая. Он замечен на фото с секундомером на шее возле бегуна Николая Букреева.

На любительском видео, снятом на других соревнованиях несколько дней спустя, на том же стадионе в Курске и в которых также участвовал Букреев, видно, что Мохнев стоит на дорожке.

В какой-то момент тренер пропадает из кадра, крича в этот момент: «Давай, давай Коля, 200 осталось, пошел, пошел, 2.03, что это?»

Евгений Шумаков, президент Федерации легкой атлетики Курской области, сказал, что Мохнев не тренирует, а дает советы атлетам с края трека.

Волков значится в списке преподавателей кафедры физкультуры и спорта на сайте Московского энергетического института. Во время одной из тренировок Волков давал указания группе из примерно 10 спортсменов, бежавших по треку.

Институт сообщил, что Волков проводит занятия по физкультуре для студентов и не контактирует с профессиональными атлетами.

Глава РУСАДА Юрий Ганус сказал, что агентство не может требовать увольнения Волкова, поскольку институт не является спортивной организацией.

Португалов давал касающиеся медицины советы группе из примерно 20 человек на платной лекции, организованной этой фирмой, в московском тренажерном зале в декабре 2018 года.

Он давал рекомендации о том, как следить за компонентами крови и какое питание использовать для оптимальных тренировок.

Ганус сказал, что лекции Португалова не являются нарушением антидопинговых правил. 0