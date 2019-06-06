ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маттейс де Лигт и Вирджил ван ДейкТоп-10 лучших дуэтов защитников в международном футболе
  • 00:27
    • Сборная Голландии не пустила Англию в финал Лиги наций
  • 23:58
    • Отстраненные за допинг российские тренеры все еще работают со спортсменами
  • 21:32
    • В первом туре РПЛ 2019/2020 «Зенит» сыграет с новичком лиги
  • 18:26
    • «Рубин» назначил исполняющего обязанностями главного тренера
  • 18:12
    • Хачанов не сумел выйти в полуфинал «Ролан Гаррос»
    Все новости спорта

    Отстраненные за допинг российские тренеры все еще работают со спортсменами

    Вокруг спорта Допинг Легкая атлетика
    Три российских специалиста, отстраненные ВАДА за нарушение антидопинговых правил, продолжают работать со спортсменами, сообщает Reuters.

    Допинг-контроль в Сочи-2014
    Допинг-контроль в Сочи-2014

    В их число входят тренеры Владимир Мохнев и Валерий Волков, а также экс-глава медицинской комиссии ВФЛА Сергей Португалов.

    Все трое были отстранены ВАДА в 2017 году. Мохнев признан виновным в том, что давал российской бегунье на 800 м Юлии Степановой инструкции, как делать инъекции эритропоэтина и как избежать выявления допинга.

    Волков был отстранен за то, что призывал одну из легкоатлеток отказаться от допинг-тестирования на соревнованиях в 2015 году в Москве.

  • РУСАДА восстановлено в правах. Российский спорт выходит из кризиса
  • WADA приняло важное решение, которое, впрочем, пока не решает всех проблем
  • 21/09/2018

    • Португалов, согласно докладу по запросу ВАДА, снабжал спортсменов запрещенными препаратами и скрывал их положительные допинг-пробы в обмен на долю от призовых.

    Мохнев был замечен на легкоатлетическом стадионе Курске 16 мая 2019 года — он давал указания семерым бегунам и фиксировал время, стоя возле трека, а во время разминки вышел на дорожку, чтобы дать инструкции одному из атлетов.

    «Я имею право приезжать куда хочу. Я могу к кому угодно подойти. Или что я, прокаженный? Вы мне покажите закон, то, что я его нарушил, российский закон покажите», — прокомментировал инцидент Мохнев.

    Кроме того, Мохнев был замечен на соревнованиях в Курске 17-18 мая. Он замечен на фото с секундомером на шее возле бегуна Николая Букреева.

    На любительском видео, снятом на других соревнованиях несколько дней спустя, на том же стадионе в Курске и в которых также участвовал Букреев, видно, что Мохнев стоит на дорожке.

  • Бессеберг прикрывал россиян. Глава IBU продал свое молчание
  • Рассказываем о новом скандале в Международной федерации биатлона
  • 12/04/2018

    • В какой-то момент тренер пропадает из кадра, крича в этот момент: «Давай, давай Коля, 200 осталось, пошел, пошел, 2.03, что это?»

    Евгений Шумаков, президент Федерации легкой атлетики Курской области, сказал, что Мохнев не тренирует, а дает советы атлетам с края трека.

    Волков значится в списке преподавателей кафедры физкультуры и спорта на сайте Московского энергетического института. Во время одной из тренировок Волков давал указания группе из примерно 10 спортсменов, бежавших по треку.

    Институт сообщил, что Волков проводит занятия по физкультуре для студентов и не контактирует с профессиональными атлетами.

    Глава РУСАДА Юрий Ганус сказал, что агентство не может требовать увольнения Волкова, поскольку институт не является спортивной организацией.

    Португалов давал касающиеся медицины советы группе из примерно 20 человек на платной лекции, организованной этой фирмой, в московском тренажерном зале в декабре 2018 года.

    Он давал рекомендации о том, как следить за компонентами крови и какое питание использовать для оптимальных тренировок.

    Ганус сказал, что лекции Португалова не являются нарушением антидопинговых правил. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Лучший по спортивному принципу. Хабиб официально получил нового соперника
  • 05/06/2019 в 11:58
    •
  • Прогноз
  • Роджер Федерер — Рафаэль Надаль
  • 1.70
  • Сегодня в 14:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • По силам ли «Сент-Луису» повести в серии с «Бостоном»?
  • «Бостон» — «Сент-Луис». Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
  • Способен ли Федерер обыграть Надаля на грунте?
  • Роджер Федерер — Рафаэль Надаль. Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Сможет ли Конта пробиться в финал «Ролан Гаррос»?
  • Йоханна Конта — Маркета Вондроушова. Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Уле Гуннар Сульшер Футбол Сохранить, продать или отправить в аренду? Ключевые трансферные решения Сульшера«Манчестер Юнайтед» вступил в лето массовой перекройки состава 05/06/2019 в 14:150
  • 15:40
    • Стали известны предварительные сроки восстановления Неймара
  • 15:33
    • Гараничев не подписал контракт с СБР
  • 15:23
    • Нападающий ЦСКА попал в сферу интересов «Арсенала»
    Хабиб Нурмагомедов Прочие Лучший по спортивному принципу. Хабиб официально получил нового соперникаРоссийский чемпион в начале сентября встретится с американцем Дастином Порье 05/06/2019 в 11:580
  • Экспресс дня

  • Второй полуфинал Лиги наций и старт отбора к ЧМ-2022
  • 4.33
    •
  • 00:58
    • «Тамбов» готов играть в Волгограде
  • 00:52
    • Защитник «Ахмата» может перейти в ЦСКА
  • 00:16
    • ВФЛА: Мы попросили РУСАДА провести разбирательство по поводу дисквалифицированных тренеров
    Массимилиано Аллегри Футбол Кто может заменить Сарри? Шесть вариантов для «Челси»Кто подошел бы «Челси» в случае ухода Сарри в «Ювентус»? 04/06/2019 в 23:540
  • 15:03
    • Определились последние полуфиналистки «Ролан Гаррос»
  • 13:09
    • Большинство клубов РПЛ выступило за увеличение числа участников лиги
  • 23:39
    • Семин: Прежде чем что-то менять, нужно просчитать каждый шаг
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон