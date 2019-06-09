IAAF оставила в силе отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) на своем официальном сайте сообщила о решении не восстанавливать членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

«Совет согласился, что ВФЛА не должна быть восстановлена. Выполнены не все критерии. Рабочая группа располагает информацией, что отстраненные тренеры и врачи продолжают работу.

Вскоре вопрос восстановления ВФЛА может быть рассмотрен снова», — заявил глава рабочей группы IAAF по вопросу восстановления статуса ВФЛА Руне Андерсен.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) во главе с Ричардом Паундом. 0