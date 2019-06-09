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    IAAF оставила в силе отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики

    Легкая атлетика Допинг
    Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) на своем официальном сайте сообщила о решении не восстанавливать членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

    Руне Андерсен
    Руне Андерсен

    «Совет согласился, что ВФЛА не должна быть восстановлена. Выполнены не все критерии. Рабочая группа располагает информацией, что отстраненные тренеры и врачи продолжают работу.

    Вскоре вопрос восстановления ВФЛА может быть рассмотрен снова», — заявил глава рабочей группы IAAF по вопросу восстановления статуса ВФЛА Руне Андерсен.

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