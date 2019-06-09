ИААФ опровергла информацию о продлении отстранения ВФЛА

(ИААФ) пока не принимала решения по членству(ВФЛА).

«Рабочая группа по восстановлению ВФЛА представит свой доклад завтра, поэтому совету только предстоит принять решение по этому вопросу», — сообщили в ИААФ агентству ТАСС.

Ранее СМИ сообщили о том, что ИААФ оставила в силе отстранение ВФЛА, несмотря на выполнение организацией всех условий дорожной карты по восстановлению своих прав.

Напомним, заседание совета ИААФ проходит в Монако 8–9 июня.

Членство ВФЛА в ИААФ было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией ВАДА во главе с Ричардом Паундом. 0