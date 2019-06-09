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    ИААФ опровергла информацию о продлении отстранения ВФЛА

    Легкая атлетика Вокруг спорта
    Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) пока не принимала решения по членству Всероссийской федерация легкой атлетики (ВФЛА).

    Руководство ИААФ
    Руководство ИААФ

    «Рабочая группа по восстановлению ВФЛА представит свой доклад завтра, поэтому совету только предстоит принять решение по этому вопросу», — сообщили в ИААФ агентству ТАСС.

    Ранее СМИ сообщили о том, что ИААФ оставила в силе отстранение ВФЛА, несмотря на выполнение организацией всех условий дорожной карты по восстановлению своих прав.

    Напомним, заседание совета ИААФ проходит в Монако 8–9 июня.

    Членство ВФЛА в ИААФ было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией ВАДА во главе с Ричардом Паундом. 0

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