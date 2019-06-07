ВФЛА: Мы попросили РУСАДА провести разбирательство по поводу дисквалифицированных тренеров

Руководитель Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА)прокомментировал информацию о том, что дисквалифицированные тренерыи Валерий Волков были замечены на легкоатлетических стадионах, связав ее с предстоящим решением ИААФ по восстановлению России.

«Я не хочу ничего комментировать. Конечно, эти события связаны с завтрашней встречей. Поэтому давайте дождемся пятницы», — сказал Шляхтин изданию «Спорт-экспресс».

Пресс-секретарь ВФЛА Наталья Юхарева рассказала, что федерация предпринимает меры, чтобы инцидент с участием тренеров получил оценку со стороны Российского антидопингового агентства:

«К нам обращались по этому вопросу из Reuters, мы свои комментарии им отправили. Касательно Мохнева — его, как и региональное спортивное руководство, неоднократно информировали о ситуации.

Региональные соревнования вне юрисдикции ВФЛА, то есть мы не можем контролировать этот вопрос. Но 4 июня мы отправили министру спорта Курской области документ с просьбой провести расследование, также обратились к РУСАДА, поскольку это их сфера деятельности.

С Мохневым, наверное, должно связаться курское спортивное руководство, местная федерация, которая, насколько нам известно, уже не раз с ним общалась по этому вопросу.

Мы попросили РУСАДА провести разбирательство данного случая, если подтвердятся факты из статьи Reuters, то РУСАДА проведет расследование, и спортсмены, если будет доказана вина, понесут наказание, и в отношении тренеров будут приняты меры.

Но это дело РУСАДА, мы со своей стороны и их проинформировали, и спортивное руководство», — заявила Юхарева. 0