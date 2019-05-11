Боттас выиграл квалификацию Гран-при Испании

Финский гонщик завоевал третий поул кряду.
Вторым в квалификации стал еще один пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, а третьим — Себастьян Феттель на «Феррари».
Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят начнет гонку с девятой позиции.
Гонка в Испании пройдет 12 мая.
Результаты квалификации
1. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 1.15,406
2. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1.16,040
3. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) — 1.16,272
4. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull Racing) — 1.16,357
5. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1.16,588
6. Пьер Гасли (Франция, Red Bull Racing) — 1.16,708
7. Ромен Грожан (Франция, Haas) — 1.16,911
8. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1.16,922
9. Даниил Квят (Россия, Toro Rosso) — 1.17,573
10. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) — 1.18,106
11. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren)
12. Александр Албон (Таиланд, Toro Rosso)
13. Карлос Сайнс (Испания, McLaren)
14. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo)
15. Серхио Перес (Мексика, Racing Point)
16. Нико Хюлькенберг (Германия, Renault)
17. Ленс Стролл (Канада, Racing Point)
18. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo)
19. Джордж Расселл (Великобритания, Williams)
20. Роберт Кубица (Польша, Williams) 0