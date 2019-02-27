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    • Полиция задержала пятерых спортсменов на ЧМ в Зеефельде
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    Один из лыжников на ЧМ был задержан во время переливания крови

    Допинг Лыжи Вокруг спорта
    Австрийская полиция задержала во время чемпионата мира в Зеефельде девять лыжников, которых подозревают в нарушении антидопинговых правил.

    Доминик Бальдауф и Макс Хауке
    Доминик Бальдауф и Макс Хауке
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    Ранее стало известно, что стражи порядка задержали двух австрийцев (Доминика Бальдауфа и Макса Хауке), двух эстонцев и одного представителя Казахстана.

  • Полиция задержала пятерых спортсменов на ЧМ в Зеефельде
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    • Как сообщает New Straits Times, один из лыжников во время прихода полиции делал себе переливание крови.

    В немецком Эрфурте были арестованы два человека, которые в течении пяти лет помогали применять кровяной допинг спортсменам по всему миру.

    Если вина арестованных лыжников будет доказана, то им грозит до десяти лет тюремного заключения. 0

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