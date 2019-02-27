Один из лыжников на ЧМ был задержан во время переливания крови

Австрийская полиция задержала во время чемпионата мира в Зеефельде девять лыжников, которых подозревают в нарушении антидопинговых правил.

Доминик Бальдауф и Макс Хауке skysportaustria.at 1000 Фрибет для всех Забрать!

Ранее стало известно, что стражи порядка задержали двух австрийцев (Доминика Бальдауфа и Макса Хауке), двух эстонцев и одного представителя Казахстана.

Как сообщает New Straits Times, один из лыжников во время прихода полиции делал себе переливание крови.

В немецком Эрфурте были арестованы два человека, которые в течении пяти лет помогали применять кровяной допинг спортсменам по всему миру.

Если вина арестованных лыжников будет доказана, то им грозит до десяти лет тюремного заключения. 0