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    Российской биатлонистке грозит дисквалификация

    Биатлон Допинг
    Российской биатлонистке Маргарите Васильевой грозит дисквалификация, информирует Sports.ru.

    Маргарита Васильева
    Маргарита Васильева
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    Как стало известно порталу, россиянка три раза в течение последних 12 месяцев пропустила допинг-тесты.

    Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, это приравнивается к нарушению антидопинговых правил. В зависимости от степени вины спортсмена срок наказания за такое нарушение может составить от одного до двух лет.

    При таких же обстоятельствах — за пропуск допинг-теста — призер ЧМ по прыжкам в высоту Данил Лысенко в августе 2018-го был временно отстранен от соревнований.

    Васильева пропустила чемпионат Европы, но участвовала в двух эстафетах — в Оберхофе (первое место) и Кэнморе (десятое место). В личных гонках биатлонистка не поднималась выше 13-го места. 0

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