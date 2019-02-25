Российской биатлонистке грозит дисквалификация

Российской биатлонисткегрозит дисквалификация, информирует Sports.ru.

Как стало известно порталу, россиянка три раза в течение последних 12 месяцев пропустила допинг-тесты.

Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, это приравнивается к нарушению антидопинговых правил. В зависимости от степени вины спортсмена срок наказания за такое нарушение может составить от одного до двух лет.

При таких же обстоятельствах — за пропуск допинг-теста — призер ЧМ по прыжкам в высоту Данил Лысенко в августе 2018-го был временно отстранен от соревнований.

Васильева пропустила чемпионат Европы, но участвовала в двух эстафетах — в Оберхофе (первое место) и Кэнморе (десятое место). В личных гонках биатлонистка не поднималась выше 13-го места. 0