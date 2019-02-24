ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиМесси неудержим, но «Барселона» слишком от него зависима
  • 19:17
    • «МЮ» разошелся миром с «Ливерпулем» на «Олд Траффорд»
  • 19:33
    • Гол Дибалы принес «Ювентусу» победу над «Болоньей»
  • 19:21
    • «Арсенал» в Лондоне обыграл «Саутгемптон»
  • 18:42
    • Сборная России победила Финляндию и вышла на чемпионат мира-2019
  • 18:06
    • Еременко — в основе «Ростова» на матч с «Краснодаром»
    Все новости спорта

    Кулижников упрочил лидерство на ЧМ в спринтерском многоборье

    Коньки
    Российский конькобежец Павел Кулижников выиграл забег на 500 м на чемпионате мира в спринтерском многоборье, проходящем в Голландии.

    Павел Кулижников
    Павел Кулижников
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Победу в забеге одержал японец Тацуя Синхама, вторым стал голландец Кай Вербей. Еще один представитель России Руслан Мурашов стал четвертым.

    После трех дистанций Павел Кулижников идет на первом месте (103,080), японец Тацуя Синхама — второй (103,395).

    Мужчины, 500 м

    1. Тацуя Синхама (Япония) — 34,66
    2. Кай Вербей (Нидерланды) — 34,72
    3. Павел Кулижников (Россия) — 34,74
    4. Ховард Лоренцен (Норвегия) — 34,74…
    5. Виктор Муштаков (Россия) — 34,75
    5. Руслан Мурашов (Россия) — 34,75

    У женщин россиянка Ангелина Голикова стала третьей на той же дистанции. Победу одержала японка Нао Кодайра, второй стала австрийка Ванесса Герцог.

    Россиянка Дарья Качанова занимает пятое место по итогам двух дистанций. Она набрала 75,470 балла. Лидирует японка Нао Кодайра (74,775), второе место занимает её соотечественница Михо Такаги (75,030), третьей идёт американка Бриттани Боу (75,190).

    Женщины. 500 м

    1. Нао Кодаира (Япония) — 37,27
    2. Ванесса Герцог (Австрия) — 37,31
    3. Ангелина Голикова (Россия) — 37,49…
    6. Ольга Фаткулина (Россия) — 37,99
    7. Дарья Качанова (Россия) — 38,00 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Последний Император» пал, империю возглавил Дарт Бейдер
  • 27/01/2019 в 15:39
    •
  • Прогноз
  • «Челси» — «Манчестер Сити»
  • 1.71
  • Сегодня в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Хватит ли сил «Краснодару» на три фронта?
  • «Ростов» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.51
    •
  • Потеснит ли «Марсель» «Сент-Этьен»?
  • «Ренн» — «Марсель». Прогноз и ставки
  • 4.75
    •
  • «Челси» — «Манчестер Сити»: в финале Кубка лиги чуда не случится
  • «Челси» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Хоккеисты «Филадельфии» Хоккей НХЛ. «Филадельфия» на открытом воздухе победила «Питтсбург», шат-аут БобровскогоПодробности матчей регулярного чемпионата НХЛ 24 февраля 09:250
  • 16:14
    • Российские лыжники заняли второе место в мужском командном спринте ЧМ
  • 15:55
    • «Валенсия» упустила победу над «Леганесом»
  • 15:35
    • Икарди может досрочно завершить сезон
    «Барселона» — «Севилья» Футбол Примера. «Барселона» обыграла «Севилью», «Реал» сыграет с «Леванте»Подробности матчей 25-го тура испанской Примеры 16:070
  • Экспресс дня

  • «Манчестер Сити» завоюет Кубок лиги
  • 4.83
    •
  • 19:43
    • «Нант» взял верх над «Бордо»
  • 18:58
    • Кулижников упрочил лидерство на ЧМ в спринтерском многоборье
  • 18:26
    • Ван дер Варт: Слуцкий — веселый парень, в Голландии любят его
    Маурисио Почеттино атакует рефери Майка Дина Футбол «Бернли» развеял надежды «Тоттенхэма» на титулРеакция спортивных СМИ на выездное поражение «Тоттенхэма» в рамках 27-го тура АПЛ 02:090
  • 13:57
    • Непряева и Белорукова заняли четвертое место в женском командном спринте на ЧМ
  • 13:48
    • Юрлова-Перхт — победительница гонки преследования на ЧЕ по биатлону
  • 17:49
    • Дель Пьеро стал владельцем американского клуба
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон