Кулижников упрочил лидерство на ЧМ в спринтерском многоборье

Российский конькобежецвыиграл забег на 500 м на чемпионате мира в спринтерском многоборье, проходящем в Голландии.

Победу в забеге одержал японец Тацуя Синхама, вторым стал голландец Кай Вербей. Еще один представитель России Руслан Мурашов стал четвертым.

После трех дистанций Павел Кулижников идет на первом месте (103,080), японец Тацуя Синхама — второй (103,395).

Мужчины, 500 м

1. Тацуя Синхама (Япония) — 34,66

2. Кай Вербей (Нидерланды) — 34,72

3. Павел Кулижников (Россия) — 34,74

4. Ховард Лоренцен (Норвегия) — 34,74…

5. Виктор Муштаков (Россия) — 34,75

5. Руслан Мурашов (Россия) — 34,75

У женщин россиянка Ангелина Голикова стала третьей на той же дистанции. Победу одержала японка Нао Кодайра, второй стала австрийка Ванесса Герцог.

Россиянка Дарья Качанова занимает пятое место по итогам двух дистанций. Она набрала 75,470 балла. Лидирует японка Нао Кодайра (74,775), второе место занимает её соотечественница Михо Такаги (75,030), третьей идёт американка Бриттани Боу (75,190).

Женщины. 500 м

1. Нао Кодаира (Япония) — 37,27

2. Ванесса Герцог (Австрия) — 37,31

3. Ангелина Голикова (Россия) — 37,49…

6. Ольга Фаткулина (Россия) — 37,99

7. Дарья Качанова (Россия) — 38,00 0