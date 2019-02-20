Шведка Эберг выиграла индивидуальную гонку на ЧЕ-2019, Сливко — 6-я

Результат 23-летней олимпийской чемпионки составил 48 минут 13,1 секунды, при трех промахах.
Украинка Юлия Журавок заняла второе место (отставание 32,3 секунды), замкнула тройку призеров представительница Белоруссии Ирина Кривко (41,5).
Лучшая из россиянок Виктория Сливко финишировала лишь шестой, Светлана Миронова — 14-й, Екатерина Юрлова-Перхт — 21-й, Наталья Гербулова — 22-й, Евгения Павлова — 33-й, Ирина Старых — 54-й.
Биатлон. Открытый чемпионат Европы
Женщины. Индивидуальная гонка 15 км
1. Ханна Эберг (Швеция) — 48.13,1 (3 промаха)
2. Юлия Журавок (Украина) — отставание 32, 3 (1)
3. Ирина Кривко (Белоруссия) — 41,5 (2)
4. Надин Хорхлер (Германия) — 1.15,0 (3)
5. Янина Хеттих (Германия) — 1.50,6 (3)
6. Виктория Сливко (Россия) — 2.04,9 (3)
14. Светлана Миронова (Россия) — 3.33,2 (6)
21. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 4.14,5 (5)
22. Наталья Гербулова (Россия) — 4.16,4 (5)
33. Евгения Павлова (Россия) — 5.21,6 (6)
54. Ирина Старых (Россия) — 7.21,5 (9) 0