Мутко: Я наказан за то, что был министром, когда были большие нарушения

Вице-премьер РФрассказал о тяжбе с Международным олимпийским комитетом (МОК).

Напомним, что в декабре 2017 года МОК пожизненно запретил Мутко посещать Олимпиады. Глава комиссии МОК Самуэль Шмид возложил на него ответственность за неудачу российской системы допинг-контроля.

«Моя жалоба проста. Я наказан за то, что был министром, когда были большие нарушения.

А в конце я оказался один наказан, выходит так. И все это, опираясь на показания фактически одного человека (Григория Родченкова — прим. LiveSport.Ru).

Но возьмите официальную статистику и увидите: даже в те годы, когда нас (Россию) проверяли, мы были не первыми в мире. Тогда надо наказывать всех. Но они намекают на то, что была какая-то государственная программа и прочее.

Мы подали свою жалобу, на нее пришел ответ из МОК. В ответе новые показания Родченкова. Теперь он поднимает планку выше — ему давал указания не только я.

В связи с появлением новых обстоятельств и фактов мы дали ответ. Где-то до конца февраля — середины марта они попросили время, чтобы рассмотреть наш ответ.

После этого будут назначено слушание дела, арбитры уже назначены. Мне сложно сказать, когда это будет. Думаю, где-нибудь в апреле», — передает слова Мутко телеканал «360». 0