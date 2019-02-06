Сноубордист Логинов — чемпион мира в параллельном слаломе

Дмитрий Логинов
Зимняя универсиада
Вторым стал итальянец Роланд Фишналлер. На третьем месте Штефан Баумайстер из Германии. Еще один россиянин Дмитрий Сарсембаев стал четвертым.
Двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд и Андрей Соболев не смогли преодолеть квалификацию.
Логинов стал двукратным чемпионом мира — накануне он также победил в параллельном гигантском слаломе.
У женщин победу одержала швейцарка Джулия Цогг. В тройку лучших также попали украинка Аннамари Данча и немка Рамона Хофмайстер.
Россиянка Мария Валова на четвертом месте. Ее соотечественницы Наталья Соболева и Милена Быкова выбыли в 1/8 финала. 0