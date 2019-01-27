Шлеменко посоветовал Емельяненко не завершать карьеру

Российский боец смешанных единоборствподелился впечатлениями от пораженияв бою с

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«Нахожусь в шоке от результата и от того, как все быстро случилось. Это полностью противоречит моим предматчевым предсказаниям: не думал я, что Бейдер способен нокаутировать Федора в первом раунде. Как и многие другие, ожидал от него борьбы, а он всех перехитрил: и экспертов, и Федора. Потому и заслужил победу.

Думаю, в том моменте Емельяненко ждал от соперника попытки перевода на землю, потому и держал руки так низко. Они у него всегда опущены, но в этот раз он, возможно, хотел отреагировать на проход, а может, встретить Бейдера апперкотом, если тот "пойдет" в ноги.

Я бы на его месте не стал сейчас заканчивать. Наоборот, снова доказал бы, что еще на многое способен. Сейчас в адрес Федора будет много критики. Он еще способен побеждать и доказал это, выйдя в финал престижного Гран-при.

Думаю, самым очевидным соперником для Федора сегодня является Мирко Крокоп. Все это понимают и наверняка хотели бы увидеть этот реванш», — приводит слова Шлеменко «Чемпионат». 0