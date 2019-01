Емельяненко нокаутом проиграл Бейдеру в финале Гран-при Bellator

В Калифорнии состоялся финальный поединок Гран-при Bellator в тяжелом весе, в котором встречались

Встреча завершилась на первых секундах дебютного раунда, когда россиянин пропустил мощный удар в подбородок.

Увидев, что Федор падает, Бейдер бросился на добивание, но судья быстро его остановил, зафиксировав победу американца.

JUST LIKE THAT!!!! 💥🤯@RyanBader with the HUGE KO against Fedor Emelianenko!#Bellator214 pic.twitter.com/7fm2XFY1zh