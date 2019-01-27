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    Емельяненко нокаутом проиграл Бейдеру в финале Гран-при Bellator

    Единоборства
    В Калифорнии состоялся финальный поединок Гран-при Bellator в тяжелом весе, в котором встречались Федор Емельяненко и Райан Бейдер.

    Федор Емельяненко
    Федор Емельяненко
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    Встреча завершилась на первых секундах дебютного раунда, когда россиянин пропустил мощный удар в подбородок.

    Увидев, что Федор падает, Бейдер бросился на добивание, но судья быстро его остановил, зафиксировав победу американца.

    Это поражение стало шестым для 42-летнего Емельяненко при 38 победах в смешанных единоборствах. 35-летний Бейдер, который теперь владеет чемпионскими поясами в двух весовых категориях, одержал 27-ю победу при пяти поражениях.

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