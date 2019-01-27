Емельяненко нокаутом проиграл Бейдеру в финале Гран-при Bellator

Федор Емельяненко
golpedepoder.cl
Встреча завершилась на первых секундах дебютного раунда, когда россиянин пропустил мощный удар в подбородок.
Увидев, что Федор падает, Бейдер бросился на добивание, но судья быстро его остановил, зафиксировав победу американца.
JUST LIKE THAT!!!! 💥🤯@RyanBader with the HUGE KO against Fedor Emelianenko!#Bellator214 pic.twitter.com/7fm2XFY1zh— Bellator MMA (@BellatorMMA) 27 января 2019 г.
Это поражение стало шестым для 42-летнего Емельяненко при 38 победах в смешанных единоборствах. 35-летний Бейдер, который теперь владеет чемпионскими поясами в двух весовых категориях, одержал 27-ю победу при пяти поражениях.