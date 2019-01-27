Сборная России выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка IBU

Российская команда в составе Антона Бабикова, Алексея Слепова, Валерии Васнецовой и Виктории Сливко использовала 7 дополнительных патронов и пробежала гонку без штрафных кругов.
Второе место заняла сборная Германии (отставание 1 минута 24,9 секунды), третье — национальная команда Норвегии (1 минута 29,8 секунды).
Биатлон. Кубок IBU
Смешанная эстафета. 2 х 6 + 2 х 7,5 км
1. Россия (Антон Бабиков, Алексей Слепов, Валерия Васнецова, Виктория Сливко) — 1:16.24,1 (0 шт. кругов + 7 доп. патронов)
2. Германия (Лукас Фрацшер, Филипп Хорн, Янина Хеттих, Надин Хорхлер) — отставание 1.24,9 (2 + 10)
3. Норвегия (Ховард Богетвейт, Йоханнес Дале, Рагнхиль Фемстейневик, Эмили Калькенберг) — 1.29,8 (0 + 12)
4. Чехия (Михал Шлезингр, Милан Жемличка, Людмила Горка, Анна Ткадлецова) — 3.58,3 (0 + 11)
5. Австрия (Лоренц Вегер, Николаус Ляйтингер, Фабьенна Хартвегер, Симона Купфнер) — 4.32,4 (3 + 8)
6. Франция (Аристид Бегю, Фабьен Клод, Миртия Бегю, Хло Шевалье) — 5.02,3 (1 + 12) 0