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    Емельяненко прокомментировал поражение от Райана Бейдера

    Единоборства
    Российский боец Федор Емельяненко прокомментировал свое состояние здоровья после боя с Райаном Бейдером.

    Федор Емельяненко
    Федор Емельяненко
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    Напомним, что в воскресенье, 27 января, состоялся финальный поединок Гран-при Bellator в тяжелом весе, в котором встречались Федор Емельяненко и Райан Бейдер.

    Встреча завершилась техническим нокаутом на 35-й секунде дебютного раунда, когда россиянин пропустил мощный удар в подбородок.

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    • «После боя чувствую себя хорошо, рассечение над глазом не глубокое, вчера мне наложили несколько швов. Думаю, через пару недель все заживет.

    Хочу сказать спасибо всем, кто помогал мне готовиться, кто приехал на бой, и кто встал рано утром посмотреть поединок.

    Благодарю всех за поддержку и ваши молитвы. На все воля Божья», — написал Емельяненко в своем инстаграме. 0

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