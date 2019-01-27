Дальмайер выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Антхольце

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлонупобедила в масс-старте на шестом этапе Кубка мира в Антерсельве.

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Немецкая биатлонистка допустила один промах (на третьем огневом рубеже) и опередила Маркету Давидову из Чехии на 13,1 секунды. Третьей финишировала еще одна представительница Германии — Ванесса Хинц.

Лучшей из российских биатлонисток стала Светлана Миронова, занявшая 18-е место. Екатерина Юрлова-Перхт, которая шла в тройке после второй стрельбы, но на следующих двух допустила по два промаха, финишировала 19-й. Ирина Старых с одной ошибкой на огневом рубеже показала 22-й результат.

Седьмой этап Кубка мира пройдет в канадском Кэнморе с 7 по 11 февраля. В его рамках запланированы индивидуальные гонки, эстафеты и масс-старты.

Биатлон. Кубок мира. 6-й этап

Женщины. Масс-старт

1. Лаура Дальмайер (Германия) — 35.32,8 (1 промах)

2. Маркета Давидова (Чехия) — +13,1 (1)

2. Ванесса Хинц (Германия) — +16,4 (1)…

18. Светлана Миронова (Россия) — +1.34,1 (4)

19. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — +1.48,9 (4)…

22. Ирина Старых (Россия) — +2.07,0 (1) 0