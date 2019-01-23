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    Логинов и Гараничев выступят на этапах КМ в Северной Америке

    Биатлон
    Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев назвал состав мужской команды, которая выступит на этапах Кубка мира в Кэнморе (Канада) и Солт-Лейк-Сити (США).

    Александр Логинов
    Александр Логинов
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    В состав команды попал лидер сборной в этом сезоне Александр Логинов, а также Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Александр Поварницын, Юрий Шопин и Сергей Корастылев.

    «На североамериканские этапы у нас из лидеров основной команды едут Александр Логинов, Евгений Гараничев, плюс те, кто хорошо выступал в Кубке IBU: Эдуард Латыпов, Александр Поварницын, Юрий Шопин и Сергей Корастылев. Для всех тех, кто не поехал, мы планируем сбор в Риднау со 2 по 18 февраля», — цитирует «Р-Спорт» Хованцева.

    Этап Кубка мира в Канаде пройдет с 7 по 11 февраля, в США — с 14-го по 18-е. 0

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