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    Зубков сложил полномочия главы Федерации бобслея России

    Бобслей
    Президент Федерации бобслея России Александр Зубков принял решение покинуть должность главы организации до окончания двухлетней дисквалификации.

    Александр Зубков
    Александр Зубков
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    «Я подал заявление о временном уходе с поста президента Федерации бобслея России до окончания дисквалификации или до решения вопросов, препятствующих моей деятельности на посту главы организации», — приводит слова Зубкова ТАСС.

    Исполняющей обязанности президента организации будет Елена Аникина, которая ранее являлась членом президиума Федерации бобслея России.

    Напомним, что 16 января Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) сообщила о дисквалификации Зубкова, а также бобслеистов Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина до декабря 2020 года за нарушение антидопинговых правил на Играх-2014. 0

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