Зубков сложил полномочия главы Федерации бобслея России

Президент Федерации бобслея Россиипринял решение покинуть должность главы организации до окончания двухлетней дисквалификации.

«Я подал заявление о временном уходе с поста президента Федерации бобслея России до окончания дисквалификации или до решения вопросов, препятствующих моей деятельности на посту главы организации», — приводит слова Зубкова ТАСС.

Исполняющей обязанности президента организации будет Елена Аникина, которая ранее являлась членом президиума Федерации бобслея России.

Напомним, что 16 января Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) сообщила о дисквалификации Зубкова, а также бобслеистов Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина до декабря 2020 года за нарушение антидопинговых правил на Играх-2014. 0