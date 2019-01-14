Российские гандболисты сыграли вничью с Германией на ЧМ в Берлине

сыграла вничью с(22:22) в третьем матче группового этапа чемпионата мира, проходящего в Берлине.

Самым результативным игроком встречи у россиян стал Дибиров, забивший 8 мячей. 4 раза отличился Даниил Шишкарёв.

Напомним, что в первом матче на турнире сборная России сыграла вничью с сербами (30:30), а втором обыграла объединенную команду Кореи (34:27).

Германия до встречи с Россией одержала две победы.

Набрав четыре очка в трех встречах, россияне занимают третье место в группе А. Во вторник, 15 января, подопечные Эдуарда Кокшарова сыграют против сборной Бразилии. 0