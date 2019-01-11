Конькобежка Казелина стала второй на чемпионате Европы

Елизавета Казелина
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Первое место заняла голландка Антуанетта Де Йонг. Третье — итальянка Франческа Лоллобриджида.
Чемпионат Европы в классическом и спринтерском многоборье
Классическое многоборье, 500 м
Классическое многоборье, 500 м
1. Антуанетта де Йонг (Голландия) — 39,194
2. Елизавета Казелина (Россия) — 39,264
3. Франческа Лоллобриджида (Италия) — 39,563
4. Ирен Вюст (Голландия) — 39,729
5. Никола Здрагалова (Чехия) — 40,045
6. Ида Ньотун (Норвегия) — 40,460
7. Евгения Лаленкова (Россия) — 40,657
9. Наталья Воронина (Россия) — 40,760.
9. Наталья Воронина (Россия) — 40,760.0