Конькобежка Казелина стала второй на чемпионате Европы

Россиянкастала второй на дистанции 500 метров на чемпионате Европы в спринтерском и классическом многоборье, который проходил в итальянском Коллальбо.

Елизавета Казелина russkating.ru 1000 Фрибет для всех Забрать!

Первое место заняла голландка Антуанетта Де Йонг. Третье — итальянка Франческа Лоллобриджида.

Чемпионат Европы в классическом и спринтерском многоборье Классическое многоборье, 500 м

1. Антуанетта де Йонг (Голландия) — 39,194

2. Елизавета Казелина (Россия) — 39,264

3. Франческа Лоллобриджида (Италия) — 39,563

4. Ирен Вюст (Голландия) — 39,729

5. Никола Здрагалова (Чехия) — 40,045

6. Ида Ньотун (Норвегия) — 40,460