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    Вице-президент WADA настаивает срочно принять решение по РУСАДА

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    Вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADА) Линда Хеллеланд призвала организацию срочно принять решение по РУСАДА в формате телеконференции.

    Линда Хеллеланд
    Линда Хеллеланд
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    Российская сторона должна была до 31 декабря предоставить WADA все необходимые данные из московской антидопинговой лаборатории, но не сделала этого.

    «Мы должны действовать немедленно. Я настаиваю на том, чтобы комитет по соответствию срочно провел заседание в формате телеконференции.

    Сразу же, как мы получим рекомендацию от комитета, мы тоже проведем заседание по телеконференции и примем решение», — приводит слова Хеллеланд BBC.

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