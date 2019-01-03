Вице-президент WADA настаивает срочно принять решение по РУСАДА

Вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADА)призвала организацию срочно принять решение по РУСАДА в формате телеконференции.

Российская сторона должна была до 31 декабря предоставить WADA все необходимые данные из московской антидопинговой лаборатории, но не сделала этого.

«Мы должны действовать немедленно. Я настаиваю на том, чтобы комитет по соответствию срочно провел заседание в формате телеконференции.

Сразу же, как мы получим рекомендацию от комитета, мы тоже проведем заседание по телеконференции и примем решение», — приводит слова Хеллеланд BBC.

На данный момент заседание комитета по соответствию WADA назначено на 14-15 января. 0