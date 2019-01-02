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    Комиссия спортсменов WADA призвала отстранить РУСАДА

    Допинг Вокруг спорта
    Комиссия спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA) призвала лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса о соответствии.

    WADA
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    «Мы крайне разочарованы тем, что срок, установленный WADA, не был соблюден российскими властями.

    Теперь мы ожидаем, что согласно процессу, рекомендованному комиссией по соответствию, РУСАДА будет объявлено не соответствующим допинговому кодексу.

    Только такое решение будет приемлемо и уместно по мнению спортсменов. Все остальное будет восприниматься как неспособность WADA действовать от имени чистых спортсменов», — цитирует заявление «Советский Спорт».

    Напомним, 20 сентября исполком WADA вернул РУСАДА полноправный статус, поставив при этом условие о том, что до 31 декабря Россия должна предоставить доступ к базе данных Московской антидопинговой лаборатории.

    В декабре эксперты WADA дважды посещали Москву, однако не смогли завершить работу по извлечению базы данных, поскольку их оборудование не было сертифицировано российским законодательством. 0

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