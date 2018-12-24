Чепиков: Надеюсь, что история с австрийскими полицейскими закончилась

«Думаю, можно говорить, что в нашей сборной появился новый лидер Александр Логинов. Он очень хорошо выступил в Нове-Место.
И хорошо, что остальные ребята начали за ним подтягиваться, появилась взаимозаменяемость.
Радует, что Женя Гараничев поддержал Сашу и всю нашу команду. И другие ребята, видно, борются азартно.
Новогодний сбор пройдет в Австрии. Думаю, местная полиция не нагрянет в расположение нашей сборной.
Хорошо поработали адвокаты, очень сильно помогли в урегулировании этой проблемы работники российского посольства в Вене. Надеюсь, все это закончилось.
А вдруг? В таком случае остается надеяться, что австрийские полицейские будут более деликатно себя вести, не наносить неожиданные визиты накануне очередного этапа Кубка мира.
Ведь никто не прячется от полиции, все готовы сотрудничать», — приводит слова Чепикова «Советский Спорт».
По итогам трех этапов в активе сборной России шесть медалей: два серебра и четыре бронзовые награды. Отметим, что четыре из них (два серебра и две бронзы) — на счету Александра Логинова. 0