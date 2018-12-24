Чепиков: Надеюсь, что история с австрийскими полицейскими закончилась

Вице-президент Союза биатлонистов Россииподвел итоги декабрьских этапов Кубка мира.

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«Думаю, можно говорить, что в нашей сборной появился новый лидер Александр Логинов. Он очень хорошо выступил в Нове-Место.

И хорошо, что остальные ребята начали за ним подтягиваться, появилась взаимозаменяемость.

Радует, что Женя Гараничев поддержал Сашу и всю нашу команду. И другие ребята, видно, борются азартно.

Новогодний сбор пройдет в Австрии. Думаю, местная полиция не нагрянет в расположение нашей сборной.

Хорошо поработали адвокаты, очень сильно помогли в урегулировании этой проблемы работники российского посольства в Вене. Надеюсь, все это закончилось.

А вдруг? В таком случае остается надеяться, что австрийские полицейские будут более деликатно себя вести, не наносить неожиданные визиты накануне очередного этапа Кубка мира.

Ведь никто не прячется от полиции, все готовы сотрудничать», — приводит слова Чепикова «Советский Спорт».

По итогам трех этапов в активе сборной России шесть медалей: два серебра и четыре бронзовые награды. Отметим, что четыре из них (два серебра и две бронзы) — на счету Александра Логинова. 0