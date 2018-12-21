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    Старых: Только ноль промахов может спасти, но пока что не меня

    Биатлон
    Российская биатлонистка Ирина Старых оценила свое выступление в спринте на третьем этапе Кубка мира в Нове-Место.

    Ирина Старых
    Ирина Старых
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    Старых по итогам спринтерской гонки заняла десятое место. В общем зачете российская биатлонистка набрала 189 очков и поднялась на пятую строчку.

    «Прихожу на рубеж и делаю свою работу. Даже не думала о том, что у меня пятый старт без промахов.

    Трасса вся корявая, даже на спусках. Большая куча снега. На последнем кругу упала. Каша на подъемах, отстала от лидера, это моя ошибка.

    Если не считать падения, можно было быть повыше, к примеру, побороться за восьмое место.

    Я довольна, что мне физически уже не так тяжело, как было в Хохфильцене и могу при таких погодных условиях чувствовать себя комфортно на трассе.

    Стрельба без промахов — это плодотворная работа летом, плюс был подготовительный период. Думаю, что это в первую очередь настрой на гонку.

    Мы же бегаем на высоком уровне, поэтому только ноль промахов может спасти. Пока что не меня.

    Не хочется говорить о раскладах в пасьюте, но буду настраиваться на хороший ход и на хорошую стрельбу. Что будет, то будет. Бороться с соперницами можно», — рассказала Старых в эфире «Матч ТВ».

    Лидирует после шести гонок итальянка Доротея Вирер, в активе которой 284 балла. Второе место занимает спортсменка из Словакии Паулина Фиалкова (267), третье — финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен (245). 0

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