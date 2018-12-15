Кулижников стал первым на этапе КМ по конькобежному спорту в Голландии

Россиянинзанял первое место на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Голландии.

Результат 24-летнего российского спортсмена составил 34,494 секунды.

На второй строчке расположился представитель Японии Цубаса Хасегава, третье место у его соотечественника Юмы Мураками.

Конькобежный спорт. Кубок мира. Четвёртый этап

Мужчины. 500 м

1. Павел Кулижников (Россия) — 34,494

2. Цубаса Хасегава (Япония) — 34,521

3. Юма Мураками (Япония) — 34,557

4. Тацуя Синхама (Япония) — 34,649

5. Дайдай Нтаб (Голландия) — 34,694

6. Ча Мин Кю (Корея) — 34,722

7. Виктор Муштаков (Россия) — 34,740...

13. Руслан Мурашов (Россия) — 34,911 0