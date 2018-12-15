Кулижников стал первым на этапе КМ по конькобежному спорту в Голландии

Павел Кулижников
LiveSport.Ru
Результат 24-летнего российского спортсмена составил 34,494 секунды.
На второй строчке расположился представитель Японии Цубаса Хасегава, третье место у его соотечественника Юмы Мураками.
Конькобежный спорт. Кубок мира. Четвёртый этап
Мужчины. 500 м
1. Павел Кулижников (Россия) — 34,494
2. Цубаса Хасегава (Япония) — 34,521
3. Юма Мураками (Япония) — 34,557
4. Тацуя Синхама (Япония) — 34,649
5. Дайдай Нтаб (Голландия) — 34,694
6. Ча Мин Кю (Корея) — 34,722
7. Виктор Муштаков (Россия) — 34,740...
13. Руслан Мурашов (Россия) — 34,911 0