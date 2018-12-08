Кулижников завоевал третье золото на этапе Кубка мира в Польше

Российский спортсмен стал лучшим, преодолев дистанцию за 34,672 секунды.
Вторым стал японец Тацуя Синама (34,876). Третье место занял также представитель Японии Юма Мураками (34,953).
Напомним, что в пятницу, 7 декабря, Кулижников завоевал золото на дистанциях 500 и 1000 метров.
Российский конькобежец Денис Юсков занял первое место на дистанции 1500 метров, показав результат 1 минута 46,783 секунды.
Второе место занял японец Сэйтаро Итинохэ (отставание составило 0,59 секунды), третьим стал южнокореец Мин Сук Ким (+1,06).
Другой российский конькобежец, Сергей Трофимов, показал 10-й результат (+2,39).
Этап Кубка мира в Польше завершится 9 декабря. Первые два этапа прошли в Японии — в Обихиро и в Томакомае. Последний этап из шести запланированных состоится в марте в США. 0