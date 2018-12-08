ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Манджукич (справа) снова сыграл решающую роль в большом матче«Ювентус» уступит место «Интеру» только в будущем
  • 19:40
    • Дортмундская «Боруссия» одержала гостевую победу над «Шальке-04»
  • 19:36
    • «Бавария» крупно обыграла «Нюрнберг», Левандовский забил два мяча
  • 19:28
    • Дубль Фарфана принес «Локо» победу над «Оренбургом»
  • 19:19
    • Кулижников завоевал третье золото на этапе Кубка мира в Польше
  • 19:04
    • «Наполи» забил четыре мяча «Фрозиноне»
    Все новости спорта

    Кулижников завоевал третье золото на этапе Кубка мира в Польше

    Коньки
    Россиянин Павел Кулижников завоевал золото на дистанции 500 метров на проходящем в Польше этапе Кубка мира по конькобежному спорту.

    Павел Кулижников
    Павел Кулижников
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Российский спортсмен стал лучшим, преодолев дистанцию за 34,672 секунды.

    Вторым стал японец Тацуя Синама (34,876). Третье место занял также представитель Японии Юма Мураками (34,953).

    Напомним, что в пятницу, 7 декабря, Кулижников завоевал золото на дистанциях 500 и 1000 метров.

  • Конькобежец Кулижников завоевал две золотых медали на этапе Кубка мира
  • Читайте по теме

    • Российский конькобежец Денис Юсков занял первое место на дистанции 1500 метров, показав результат 1 минута 46,783 секунды.

    Второе место занял японец Сэйтаро Итинохэ (отставание составило 0,59 секунды), третьим стал южнокореец Мин Сук Ким (+1,06).

    Другой российский конькобежец, Сергей Трофимов, показал 10-й результат (+2,39).

    Этап Кубка мира в Польше завершится 9 декабря. Первые два этапа прошли в Японии — в Обихиро и в Томакомае. Последний этап из шести запланированных состоится в марте в США. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Фуркад без конкурентов и новая надежда для сборной России
  • 02/12/2018 в 01:49
    •
  • Прогноз
  • «Эспаньол» — «Барселона»
  • 1.83
  • Сегодня в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Сити» воспользуется кризисом «Челси»
  • «Челси» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • «Спартак» против «Анжи»: третий матч, третий тренер, все тот же результат?
  • «Анжи» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • «Барселона» воспользуется темными временами «Эспаньола»
  • «Эспаньол» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Эдмонтон» — «Миннесота» Хоккей НХЛ. Дебют Зыкова и результативная передача СвечниковаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 8 декабря 08:550
  • 14:31
    • «Крылья Советов» обыграли «Ростов» в матче с тремя удалениями
  • 18:00
    • Макяряйнен выиграла спринт в Поклюке
  • 17:50
    • «Атлетико» разгромил «Алавес»
    Криштиану Роналду Футбол Роналду в «Реале» и «Ювентусе» — две большие разницыКриштиану пожертвовал собственными амбициями ради успеха туринцев Вчера в 18:360
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Подтвердит ли «Челси» чемпионские амбиции?
  • 4.56
    •
  • 18:52
    • Мякяряйнен: Прекрасно понимаю, что с точной стрельбой способна побеждать
  • 17:28
    • «Магнитка» с крупным счетом обыграла «Спартак»
  • 16:34
    • Фарфан — в основе «Локомотива» на матч с «Оренбургом»
    «Сибирь» — «Трактор» Хоккей КХЛ. «Трактор» выиграл у «Сибири», «Магнитка» разбила «Спартак», «Слован» примет «Ак Барс»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 8 декабря 17:380
  • 16:19
    • «Трактор» обыграл «Сибирь» в овертайме
  • 15:56
    • Надсон планирует покинуть «Крылья Советов»
  • 15:44
    • Божович: Победили за счет характера
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон