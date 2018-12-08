Кулижников завоевал третье золото на этапе Кубка мира в Польше

Россиянинзавоевал золото на дистанции 500 метров на проходящем в Польше этапе Кубка мира по конькобежному спорту.

Павел Кулижников twitter.com/schaatsennl 1000 Фрибет для всех Забрать!

Российский спортсмен стал лучшим, преодолев дистанцию за 34,672 секунды.

Вторым стал японец Тацуя Синама (34,876). Третье место занял также представитель Японии Юма Мураками (34,953).

Напомним, что в пятницу, 7 декабря, Кулижников завоевал золото на дистанциях 500 и 1000 метров.

Российский конькобежец Денис Юсков занял первое место на дистанции 1500 метров, показав результат 1 минута 46,783 секунды.

Второе место занял японец Сэйтаро Итинохэ (отставание составило 0,59 секунды), третьим стал южнокореец Мин Сук Ким (+1,06).

Другой российский конькобежец, Сергей Трофимов, показал 10-й результат (+2,39).

Этап Кубка мира в Польше завершится 9 декабря. Первые два этапа прошли в Японии — в Обихиро и в Томакомае. Последний этап из шести запланированных состоится в марте в США. 0