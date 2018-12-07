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    Конькобежец Кулижников завоевал две золотых медали на этапе Кубка мира

    Коньки
    Россиянин Павел Кулижников завоевал две золотые медали на проходящем в Польше этапе Кубка мира по конькобежному спорту.

    Павел Кулижников
    Павел Кулижников
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    Российский спортсмен стал лучшим на дистанции 1000 метров, преодолев ее за 1 минуту 9,238 секунды.

    Второе место досталось голландцу Каю Фербая (1.09,921). Третье место у представителя Норвегии Хаварда Лорентцена (1.10,076).

    Ранее Кулижников первенствовал на дистанции в 500 метров, показав время 34,834 секунды и установив рекорд трассы.

    Вторым стал японец Рехэй Хага (отставание 0,14 секунды). Третье место занял норвежец Ховар Лорентсен (+0,27).

    В командных гонках россияне завоевали бронзовую медаль в соревнованиях мужчин и серебро — в женской гонке.

    Мужская команда в составе Александра Румянцева, Данилы Семерикова, Сергея Трофимова (Руслан Захаров — запасной) показала результат 3 минуты и 47,82 секунды.

    Победителями стали представители Японии (3.47,500), второе место заняли норвежцы (3.47,760).

    Женская команда в составе Натальи Ворониной, Елизавета Казелиной, Евгения Лаленковой и Елены Сохряковой (запасная) показали результат 3 минуты 4,100 секунды.

    Победительницами стали спортсменки из Японии (3.02,490), замкнули тройку канадки (3.05,700). 0

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