Конькобежец Кулижников завоевал две золотых медали на этапе Кубка мира

Россиянинзавоевал две золотые медали на проходящем в Польше этапе Кубка мира по конькобежному спорту.

Российский спортсмен стал лучшим на дистанции 1000 метров, преодолев ее за 1 минуту 9,238 секунды.

Второе место досталось голландцу Каю Фербая (1.09,921). Третье место у представителя Норвегии Хаварда Лорентцена (1.10,076).

Ранее Кулижников первенствовал на дистанции в 500 метров, показав время 34,834 секунды и установив рекорд трассы.

Вторым стал японец Рехэй Хага (отставание 0,14 секунды). Третье место занял норвежец Ховар Лорентсен (+0,27).

В командных гонках россияне завоевали бронзовую медаль в соревнованиях мужчин и серебро — в женской гонке.

Мужская команда в составе Александра Румянцева, Данилы Семерикова, Сергея Трофимова (Руслан Захаров — запасной) показала результат 3 минуты и 47,82 секунды.

Победителями стали представители Японии (3.47,500), второе место заняли норвежцы (3.47,760).

Женская команда в составе Натальи Ворониной, Елизавета Казелиной, Евгения Лаленковой и Елены Сохряковой (запасная) показали результат 3 минуты 4,100 секунды.

Победительницами стали спортсменки из Японии (3.02,490), замкнули тройку канадки (3.05,700). 0