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    Фуркад без конкурентов и новая надежда для сборной России

    Краткое превью биатлонного сезона

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    Мартен Фуркад
    Мартен Фуркад
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    Биатлонный Кубок мира 2018/19 стартует в воскресенье, 2 декабря, в словенской Поклюке. Новый сезон преподнесет болельщикам, особенно российским, немало сюрпризов.
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    Новые правила

    В программе соревнований дебютируют на международном уровне двойной масс-старт и новый формат смешанной эстафеты.

    Впервые в гонке с массового старта будут принимать участие не 30, а 60 биатлонистов. А так, как установок на любом стрельбище не более 30 штук, стрелять они будут по очереди.

    После первого круга отстреляется первая 30-ка, а на втором круге вторая. Дальше пелотон растянется и спокойно распределится на рубеже.

    Впервые масс-старт на 60 человек пройдет в марте 2019 года на финале Кубка IBU в Италии. В сезоне Кубка мира он появится не раньше, чем через год.

    В смешанной эстафете больше не будет принципиального правила: первые два этапа бегут женщины.

    Теперь кто стартует, а кто финиширует — на усмотрение организаторов. Сделано это лишь для того, чтобы для разнообразия дать право старта мужчинам, а финиша — женщинам.

    Еще пара нововведений касается юниоров: в чемпионатах мира среди юниоров теперь разрешено выступать биатлонистам моложе 21 года, а среди юношей и девушек — моложе 19 лет.

    На юниорских этапах Кубка IBU будет разыгрываться Кубок наций. А двое лучших спортсменов по итогам юношеского и юниорского чемпионата мира получат персональные квоты для выступлений на финале Кубка мира.

    Новая сборная России

    В этом году в СБР полностью сменилось руководство: Владимир Драчев выиграл тяжелые выборы у Виктора Майгурова.

    Сменились и тренеры, системы подготовки и отбора. Новый главный тренер Анатолий Хованцев привел много молодых и талантливых специалистов.

    Все команды работают по единому плану, составленному главным тренером. В сборную попадали не по рейтингу и размытым критериям и а по результатам контрольных стартов в Контиолахти.

    Результаты получились довольно неожиданными. Действующие чемпионы мира Антон Бабиков и Максим Цветков какое-то время будут кататься на Кубке IBU.

    В основе свой шанс получат Алексей Слепов и Эдуард Латыпов. Основные надежды будут связаны с выступлениями списанного год назад из основы Дмитрия Малышко, а также Александра Логинова, Евгения Гараничева и Матвея Елисеева.

    Антон Шипулин думал все лето, в итоге решил продолжить карьеру, но по результатам отбора в команду ожидаемо не попал. Пока что. На Кубке мира он, скорее всего, появится уже после Нового года.

    В женской команде почти нет знакомых лиц, за исключением разве что опытных Юрловой-Перхт, Старых и Кайшевой, которая попала в сборную «тренерским решением».

    По результатам контрольных сборных в команду попали Валерия Васнецова, Маргарита Васильевна, Кристина Ильченко и Евгения Павлова, которым катастрофически не хватает опыта гонок Кубка мира.

    Президент федерации Владимир Драчев озвучил главную задачу на текущий сезон: занять третье место в зачете Кубка наций у мужчин и у женщин.

    Это позволит россиянам сохранить полноценную квоту — по шесть спортсменов на личную гонку. Для мужской команды задача выглядит более реальной, чем для женской, от которой пока неясно чего ждать.

    Говоря о задачах на чемпионат мира, Драчев мрачно пошутил: «главное выступить не хуже, чем два года назад». Тогда медалей в личных гонках у сборной России не было, зато команда выиграла мужскую эстафету и стала третьей в «смешанной».

    Фуркад без конкурентов и последняя попытка Кузьминой

    Француз Мартен Фуркад не испытает вообще никаких проблем с выигрышем очередного хрустального глобуса.

    Если в прошлых сезонах Антон Шипулин и Йоханнес Бе делали вялые попытки составить ему конкуренцию, то в этом сезоне они уже не навяжут ему борьбу.

    Бе-младшего, который летом обзавелся семьей и новой винтовкой, к осени начало подводить здоровье, из-за проблем с которым он пропустил важные две недели тренировок в сентябре. Этого может хватить, чтобы остаться вторым.

    Шипулин же полноценно тренироваться решил только в конце сентября и в лучшем случае наберет достойную форму только к чемпионату мира, где может побороться за личную медаль.

    Вопрос по сути стоит только в том, успеет ли Фуркад выиграть Кубок мира до чемпионата мира, или нет.

    Главной интригой мужского сезона становится борьба за освободившуюся вакансию в тройке лучших. Главным претендентом выглядит австриец Юлиан Эберхард, которому навяжут борьбу немцы Арнд Пайффер, Симон Шемпп и Бенедикт Долль.

    У женщин ситуация куда сложнее. Дарья Домрачева завершила карьеру, уйдя на пике славы. С этого сезона не будет выступать и лидер французской сборной Мари Дорен-Абер.

    В статусе фаворитки к сезону подходит россиянка со словацким паспортом Анастасия Кузьмина, которая выиграла 6 медалей (3 золота) на трех последних Олимпиадах.

    В прошлом сезоне она упустила Кубок мира на этапе в Тюмени и в этом сезоне, который, скорее всего, станет для нее последним, постарается не повторить этой ошибки.

    Ее главной соперницей снова будет финская спортсменка Кайса Мякяряйнен, которая, хоть и не блещет на олимпиадах, но взяла в прошлом сезоне хрустальный глобус, ставший для нее уже третьим.

    В борьбу за главный приз может вмешаться немка Лаура Дальмайер, если, конечно, здоровье не подведет, как это часто бывало последние годы.

    А за место в тройке с ней будут бороться итальянка Лиза Виттоцци, француженка Анаис Шевалье и шведка Ханна Эберг, у которой уже есть две олимпийские медали.

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