МОК потребует Зубкова вернуть золотые медали Игр-2014 в Сочи

Главупотребуют вернуть золотые медали, завоеванные на

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«Решение Спортивного арбитражного суда в данном случае подлежит исполнению. Федеральный суд Швейцарии не получал апелляции в оговоренный период. МОК совсем скоро потребует вернуть медали», — цитирует пресс-службу организации ТАСС.

На сочинской Олимпиаде российский бобслеист завоевал два золота: в двойках и четверках. Ранее комиссия МОК признала Зубкова виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировала его результаты. Позднее CAS отменил пожизненное отстранение Зубкова от Олимпиад, но результаты остались аннулированными. 0