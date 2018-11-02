Уайт выступил против боксерского боя Нурмагомедов — Мэйуэзер

Президент UFCзаявил, что обсуждал с командой американцавозможный поединок против россиянина

«Я разговаривал с командой Мэйуэзера в Лос-Анджелесе. Не хочу, чтобы это прозвучало, будто бой состоится, но мы его обсуждали.

Мы уже боксировали с Флойдом, теперь пусть он дерется в UFC. Лично я не думаю, что он согласится, но его сторона не сказала "Нет".

Флойд говорит, что тренировал борьбу и все такое, так что, если он хочет подраться в UFC — мы всегда ему рады.

Матча по боксу Хабиба с Флойдом не будет. Конечно, если Хабиб действительно хочет этого, то мы можем поговорить, но мне совершенно не нравится эта идея. Пока мы с ним ничего не обсуждали, но ему стоит интересоваться защитой своего титула — вот на чем он должен сосредоточиться», — приводит слова Уайта ESPN.

После победы над Конором Макгрегором на UFC 229 Нурмагомедов вызвал на бой Мэйуэзера. Позже американец заявил, что подерется с Хабибом в 2019 году. 0