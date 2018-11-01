Нурмагомедов планирует провести два боя с Мэйуэзером

Обладатель чемпионского пояса UFC россиянинзаявил, что надеется провести два боя с

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Согласно его плану, первый поединок должен состояться на ринге, а второй — в клетке.

«Если мы заключим двухстороннее соглашение с Флойдом Мейуэзером, фанаты будут довольны. Первый матч на ринге, а другой — в клетке.

Я хочу себя однажды попробовать в боксе. Это было бы справедливо», — цитирует слова Нурмагомедова talkSport.

Напомним, что в 2017 году Мейуэзер в бою по правилам бокса победил другого представителя UFC Конора Макгрегора, на кону того поединка стоял специальный пояс WBC. 0