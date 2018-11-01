Нурмагомедов планирует провести два боя с Мэйуэзером

Флойд Мэйуэзер и Хабиб Нурмагомедов
talksport.com
Согласно его плану, первый поединок должен состояться на ринге, а второй — в клетке.
«Если мы заключим двухстороннее соглашение с Флойдом Мейуэзером, фанаты будут довольны. Первый матч на ринге, а другой — в клетке.
Я хочу себя однажды попробовать в боксе. Это было бы справедливо», — цитирует слова Нурмагомедова talkSport.
Напомним, что в 2017 году Мейуэзер в бою по правилам бокса победил другого представителя UFC Конора Макгрегора, на кону того поединка стоял специальный пояс WBC. 0