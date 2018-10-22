Угуев стал чемпионом мира по вольной борьбе в весе до 57 кг

Российский борец вольного стилязавоевал золотую медаль в весовой категории до 57 кг на чемпионате мира по спортивной борьбе, проходящем в Будапеште (Венгрия).

В фианле Угуев одержал победу над Нурисламом Санаевым из Казахстана со счётом 4:3. Бронзовыми призёрами в этой весовой категории стали японец Юки Такахаши и турок Сулейман Атли.

Российский борец вольного стиля Ахмед Чакаев стал бронзовым призёром чемпионата мира в весовой категории до 65 кг.

В схватке за третье место Чакаев одолел румына Георге Букура со счётом 9:4. Также бронзовым призёром стал кубинец Алехандро Вальдес.

В финале японец Такуто Отагуро нанёс поражение Бажрангу Бажрангу из Индии со счётом 16:9.

Накануне золото в весе до 74 кг завоевал россиянин Заурбек Сидаков, а Гаджимурад Рашидов стал серебряным призёром в категории до 61 кг. 0