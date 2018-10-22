ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Массимо КаррераКаррера зашел в тупик, но его отставка — иррациональна
  • 11:10
    • «Спартак» отправил в отставку Карреру
  • 20:42
    • «Авангард» победил «Салават» в овертайме
  • 20:19
    • Угуев стал чемпионом мира по вольной борьбе в весе до 57 кг
  • 18:06
    • «Ак Барс» минимально обыграл «Сибирь»
  • 17:36
    • Стивенс обыграла Осаку на Итоговом турнире
    Все новости спорта

    Угуев стал чемпионом мира по вольной борьбе в весе до 57 кг

    Борьба
    Российский борец вольного стиля Заур Угуев завоевал золотую медаль в весовой категории до 57 кг на чемпионате мира по спортивной борьбе, проходящем в Будапеште (Венгрия).

    Заур Угуев
    Заур Угуев
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    В фианле Угуев одержал победу над Нурисламом Санаевым из Казахстана со счётом 4:3. Бронзовыми призёрами в этой весовой категории стали японец Юки Такахаши и турок Сулейман Атли.

    Российский борец вольного стиля Ахмед Чакаев стал бронзовым призёром чемпионата мира в весовой категории до 65 кг.

    В схватке за третье место Чакаев одолел румына Георге Букура со счётом 9:4. Также бронзовым призёром стал кубинец Алехандро Вальдес.

    В финале японец Такуто Отагуро нанёс поражение Бажрангу Бажрангу из Индии со счётом 16:9.

    Накануне золото в весе до 74 кг завоевал россиянин Заурбек Сидаков, а Гаджимурад Рашидов стал серебряным призёром в категории до 61 кг. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Хабиб придушил Конора и оставил горькое послевкусие
  • 07/10/2018 в 11:48
    •
  • Прогноз
  • «Арсенал» — «Лестер»
  • 1.75
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Что принесет матч на «Луиджи Феррарис»?
  • «Сампдория» — «Сассуоло». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Прервут ли «лисы» победную серию «канониров»?
  • «Арсенал» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • «Реал Сосьедад» и «Жирона» сыграют без обороны
  • «Реал Сосьедад» — «Жирона». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Массимо Каррера Футбол Каррера в тупике и безыдейный «Спартак»Реакция спортивных СМИ на третье подряд домашнее поражение «Спартака» 01:520
  • 17:51
    • СМИ: Марсело хочет уйти из «Реала» в зимнее межсезонье
  • 17:24
    • Ярмоленко перенес операцию
  • 17:11
    • Мостовой хотел бы войти в тренерский штаб «Спартака»
    Сергей Семак Футбол Эксперименты Семака не работают, а Дзюба усталПобеда «Динамо» над «Зенитом» — в нашем обзоре спортивной прессы Вчера в 23:080
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Арсенал» продлит победную серию
  • 5.34
    •
  • 21:19
    • «Йокерит» забросил семь шайб рижскому «Динамо»
  • 21:02
    • «Химки» без Шведа победили «Парму»
  • 20:27
    • Кербер проиграла Бертенс на старте Итогового чемпионата WTA
    Лопетеги обречен получить отставку в ближайшую неделю Футбол Даже Роналду и Зидан не спасли бы сейчас «Реал»Реакция прессы на матч «Реал» — «Леванте» Вчера в 22:160
  • 16:57
    • Косельни приступил к полноценным тренировкам
  • 16:47
    • Президент «Барселоны»: Контракт Вальверде действует до 2020 года
  • 16:35
    • Рианчо: Буду работать с большей ответственностью
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон