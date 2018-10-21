Маркес стал пятикратным чемпионом MotoGP

Испанский мотогонщикдосрочно оформил чемпионский титул в

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25-летний испанец выиграл «Гран-при Японии» в Мотеги и стал недосягаемым для преследователей. До конца сезона остается еще три этапа.

Таким образом, Маркес стал уже пятикратным чемпионом в самой престижной серии мотогонок.

Это достижение ставит Маркеса на одну ступень с многократным чемпионом мира Миком Дуэном, который в первой половине девяностых выиграл пять титулов подряд вместе с Honda в классе 500cc.

Теперь Марк уступает по этому показателю только Валентино Росси (7 титулов) и Джакомо Агостини (8 титулов). 0