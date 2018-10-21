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    Маркес стал пятикратным чемпионом MotoGP

    Испанский мотогонщик Марк Маркес досрочно оформил чемпионский титул в MotoGP.

    Марк Маркес
    Марк Маркес
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    25-летний испанец выиграл «Гран-при Японии» в Мотеги и стал недосягаемым для преследователей. До конца сезона остается еще три этапа.

    Таким образом, Маркес стал уже пятикратным чемпионом в самой престижной серии мотогонок.

    Это достижение ставит Маркеса на одну ступень с многократным чемпионом мира Миком Дуэном, который в первой половине девяностых выиграл пять титулов подряд вместе с Honda в классе 500cc.

    Теперь Марк уступает по этому показателю только Валентино Росси (7 титулов) и Джакомо Агостини (8 титулов). 0

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