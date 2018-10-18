Российские спортсмены на юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе установили новый рекорд команды по общему количеству завоеванных медалей.

Сборная России выиграла общекомандный медальный зачет ЮОИ twitter.com/olympic_russia 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Всего на соревнованиях россияне завоевали 59 медалей. В активе российской команды 29 золотых медалей, 18 серебряных и 12 бронзовых наград.

В заключительный день игр сборная России по мини-футболу в финале уступила команде Бразилии (1:4) и стала обладателями серебряных наград, боксер Илья Попов в поединке за золото в весовой категории до 64 кг победил казахстанца Талгата Шаикена, завоевав золотую медаль.

Завершил соревновательную программу на Играх в Буэнос-Айресе для российской команды другой боксер Руслан Колесников, который в борьбе за золото в весовой категории до 81 кг уступил британцу Кэролу Итауме.

На втором месте расположились спортсмены из Китая, завоевавшие 18 золотых, 9 серебряных и 9 бронзовых наград. Замкнули тройку японцы, в активе которых 15 золотых, 12 серебряных и 12 бронзовых медалей. 0