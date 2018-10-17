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    Нурмагомедов останется в UFC

    Единоборства
    Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов продолжит свое выступление в UFC.

    Хабиб Нурмагомедов
    Хабиб Нурмагомедов
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    Об этом заявил глава организации Дэна Уайт.

    «Все в порядке. У нас с Хабибом хорошие отношения. Не знаю, кто будет его следующим противником, мы об этом еще не говорили. Позвольте парню насладиться победой, а потом решим этот вопрос.

    Хабиб остается в UFC. Что будет с Тухуговым? Я пока не знаю», — цитирует Уайта издание TMZ.

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