Нурмагомедов останется в UFC

Российский боец смешанных единоборствпродолжит свое выступление в UFC.

Об этом заявил глава организации Дэна Уайт.

«Все в порядке. У нас с Хабибом хорошие отношения. Не знаю, кто будет его следующим противником, мы об этом еще не говорили. Позвольте парню насладиться победой, а потом решим этот вопрос.

Хабиб остается в UFC. Что будет с Тухуговым? Я пока не знаю», — цитирует Уайта издание TMZ.

Ранее Нурмагомедов пригрозил уходом из UFC в том случае, если организация уволит члена его команды Зубайру Тухугова за участие в драке с командой Конора Магрегора. 0