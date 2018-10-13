Нурмагомедов заявил о готовности перейти в Bellator

Чемпион UFCполучил предложение от рэпераперейти в Bellator.

«Думаю, что в UFC неправильно поступают с Хабибом, с Макгрегором они себя так не вели.

Я заплачу два миллиона долларов наличными хоть сегодня, если Нурмагомедов согласиться представлять меня в Bellator», — написал 50 cent в Twitter.

Ответ российского бойца не заставил себя долго ждать.

«Просто пришли мне местонахождение», — ответил россиянин американцу.

50 cent еще раз подтвердил серьезность своего предложения, после чего Нурмагомедов написал: «Если хочешь увидеть место, где рождаются настоящие мужчины, я приглашаю тебя в Дагестан. А когда я буду в США, я дам тебе знать. Спасибо за поддержку, ты настоящий мужчина».

Ранее Нурмагомедов пригрозил разорвать контракт с UFC в случае дисквалификации Тухугова. UFC отменил бой Тухугова с Артемом Лобовым, запланированный на 27 октября. Причиной стала драка россиянина с Макгрегором. 0