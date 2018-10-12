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    Нурмагомедов и Макгрегор будут временно дисквалифицированы

    Единоборства
    Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, а также ирландец Конор Макгрегор будут временно дисквалифицированы, информирует ESPN.

    Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор
    Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор
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    По информации источника, временное отстранение будет длиться с 15 по 24 октября. В последний день комиссия соберется для голосования по вопросу принятия санкций в отношении спортсменов.

    Напомним, главный поединок турнира UFC 229 за титул чемпиона между Макгрегором и Нурмагомедовым завершился поражением ирландца после того, как россиянин сделал ему удушающий прием в четвертом раунде.

    Сразу после боя в зале вспыхнула массовая драка, инициатором которой стал Нурмагомедов, выпрыгнувший за пределы ринга. 0

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