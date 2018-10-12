Нурмагомедов и Макгрегор будут временно дисквалифицированы

Российский чемпион UFC, а также ирландецбудут временно, информирует ESPN.

Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор mmaboxing.ru 100% Высокие коэффициенты Играть!

По информации источника, временное отстранение будет длиться с 15 по 24 октября. В последний день комиссия соберется для голосования по вопросу принятия санкций в отношении спортсменов.

Напомним, главный поединок турнира UFC 229 за титул чемпиона между Макгрегором и Нурмагомедовым завершился поражением ирландца после того, как россиянин сделал ему удушающий прием в четвертом раунде.

Сразу после боя в зале вспыхнула массовая драка, инициатором которой стал Нурмагомедов, выпрыгнувший за пределы ринга. 0