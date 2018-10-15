В восьмой день ЮОИ в Аргентине сборная России завоевала шесть медалей

Сборнаяв восьмой день юношеских Олимпийских игр завоевала шесть наград.

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В воскресенье в Буэнос-Айресе два золота в копилку команды принесли спортсмены по вольной борьбе — Сергей Козырев (весовая категория до 110 килограммов) и Ахмедхан Темботов (до 80 килограммов).

Серебряные медали завоевали метательница диска Виолетта Игнатьева и пятиборец Егор Громадский. Бронза — у Веры Белянкиной в прыжках на батуте и Руслана Тернового в прыжках в воду с трехметрового трамплина.

Таким образом, на счету сборной России 43 награды (24 золотые, 11 серебряных и восемь бронзовых). Юношеские Олимпийские игры завершатся 18 октября. 0