Хэмилтон — победитель Гран-при Японии

В тройку на подиуме также вошли напарник британца Валттери Боттас и Макс Ферстаппен из «Ред Булла».
Российский гонщик «Уильямса» Сергей Сироткин показал 16-й результат, а его напарник Лэс Стролл финишировал на строчку ниже.
Гран-при Японии. Результаты гонки
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
2. Валттери Боттас («Мерседес») — +12.919
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +14.295
4. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — +19.495
5. Кими Райкконен («Феррари») — +50.998
6. Себастьян Феттель («Феррари») — +1:09.873
7. Серхио Перес («Форс Индия») — +1:19.379
8. Ромен Грожан («Хаас») — +1:27.198
9. Эстебан Окон («Форс Индия») — +1:28.055
10. Карлос Сайнс («Рено») — +1 круг
11. Пьер Гасли («Торо Россо») — +1 круг
12. Маркус Эрикссон («Заубер») — +1 круг
13. Брендон Хартли («Торо Россо») — +1 круг
14. Фернандо Алонсо («Макларен») — +1 круг
15. Сергей Сироткин («Уильямс») — +1 круг
16. Лэнс Стролл («Уильямс») — +1 круг
17. Стоффель Вандорн («Макларен») — +1 круг
18. Шарль Леклер («Заубер») — не финишировал
19. Нико Хюлькенберг («Рено») — не финишировал
20. Кевин Магнуссен («Хаас») — не финишировал. 0