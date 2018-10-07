Хэмилтон — победитель Гран-при Японии

Победителем минувшегона автодроме «Сузука» стал британский гонщик «Мерседеса»

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В тройку на подиуме также вошли напарник британца Валттери Боттас и Макс Ферстаппен из «Ред Булла».

Российский гонщик «Уильямса» Сергей Сироткин показал 16-й результат, а его напарник Лэс Стролл финишировал на строчку ниже.

Гран-при Японии. Результаты гонки

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

2. Валттери Боттас («Мерседес») — +12.919

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +14.295

4. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — +19.495

5. Кими Райкконен («Феррари») — +50.998

6. Себастьян Феттель («Феррари») — +1:09.873

7. Серхио Перес («Форс Индия») — +1:19.379

8. Ромен Грожан («Хаас») — +1:27.198

9. Эстебан Окон («Форс Индия») — +1:28.055

10. Карлос Сайнс («Рено») — +1 круг

11. Пьер Гасли («Торо Россо») — +1 круг

12. Маркус Эрикссон («Заубер») — +1 круг

13. Брендон Хартли («Торо Россо») — +1 круг

14. Фернандо Алонсо («Макларен») — +1 круг

15. Сергей Сироткин («Уильямс») — +1 круг

16. Лэнс Стролл («Уильямс») — +1 круг

17. Стоффель Вандорн («Макларен») — +1 круг

18. Шарль Леклер («Заубер») — не финишировал

19. Нико Хюлькенберг («Рено») — не финишировал

20. Кевин Магнуссен («Хаас») — не финишировал. 0