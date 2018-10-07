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    Хэмилтон — победитель Гран-при Японии

    Формула-1 Автоспорт
    Победителем минувшего Гран-при Японии на автодроме «Сузука» стал британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

    Льюис Хэмилтон
    Льюис Хэмилтон
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    В тройку на подиуме также вошли напарник британца Валттери Боттас и Макс Ферстаппен из «Ред Булла».

    Российский гонщик «Уильямса» Сергей Сироткин показал 16-й результат, а его напарник Лэс Стролл финишировал на строчку ниже.

    Гран-при Японии. Результаты гонки

    1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
    2. Валттери Боттас («Мерседес») — +12.919
    3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +14.295
    4. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — +19.495
    5. Кими Райкконен («Феррари») — +50.998
    6. Себастьян Феттель («Феррари») — +1:09.873
    7. Серхио Перес («Форс Индия») — +1:19.379
    8. Ромен Грожан («Хаас») — +1:27.198
    9. Эстебан Окон («Форс Индия») — +1:28.055
    10. Карлос Сайнс («Рено») — +1 круг
    11. Пьер Гасли («Торо Россо») — +1 круг
    12. Маркус Эрикссон («Заубер») — +1 круг
    13. Брендон Хартли («Торо Россо») — +1 круг
    14. Фернандо Алонсо («Макларен») — +1 круг
    15. Сергей Сироткин («Уильямс») — +1 круг
    16. Лэнс Стролл («Уильямс») — +1 круг
    17. Стоффель Вандорн («Макларен») — +1 круг
    18. Шарль Леклер («Заубер») — не финишировал
    19. Нико Хюлькенберг («Рено») — не финишировал
    20. Кевин Магнуссен («Хаас») — не финишировал. 0

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