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    Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Японии

    Автоспорт Формула-1
    Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации Гран-при Японии.

    Льюис Хэмилтон
    Льюис Хэмилтон
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    В борьбе за поул-позицию Хэмилтон опередил своего напарника по команде Валттери Боттаса. Третьим стал представитель «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

    Один из лидеров сезона Себастьян Феттель на «Феррари» стал лишь девятым.

    Представитель России Сергей Сироткин («Уильямс») занял 17-е место.

    Формула-1. Гран-при Японии. Квалификация

    1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)– 1.27,760
    3. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.28,059
    2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.29,057
    4. Кими Райкконен («Феррари») — 1.29,521
    5. Ромен Грожан («Хаас») — 1.29,761
    6. Брендон Хартли («Торо Россо») — 1.30,023
    7. Пьер Гасли («Торо Россо») — 1.30,093
    8. Эстебан Окон («Форс Индия») — 1.30,126
    9. Себастьян Феттель («Феррари») — 1.32,192
    10. Серхио Перес («Форс Индия») — 1.37,229.

    Не вышли в третий сегмент:

    11. Шарль Леклер («Заубер»)
    12. Кевин Магнуссен («Хаас»)
    13. Карлос Сайнс («Рено»)
    14. Лэнс Стролл («Уильямс»)
    15. Даниэль Риккардо («Ред Булл»).

    Не вышли во второй сегмент:

    16. Нико Хюлькенберг («Рено»)
    17. Сергей Сироткин («Уильямс»)
    18. Фернандо Алонсо («Макларен»)
    19. Стоффель Вандорн («Макларен»)
    20. Маркус Эрикссон («Заубер»). 0

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