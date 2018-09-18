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    Аликин: Похоже, Шипулин уже закончил с биатлоном

    Биатлон
    Экс-тренер мужской сборной России по биатлону Владимир Аликин считает, что олимпийский чемпион Антон Шипулин скоро завершит спортивную карьеру.

    Антон Шипулин
    Антон Шипулин
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    «Предположу, что Шипулин уже закончил с биатлоном. Полной картины у нас нет, но его тренировки очень похожи на закатку: легкая работа, без напряжения — просто чтобы резко не бросать. Все так делают», — цитирует Аликина Sports.ru.

    «Если он продолжит карьеру, то самый логичный вариант сейчас: проверка здоровья умеренными тренировками, старты где-то эпизодами. Если все хорошо, с апреля-мая надо включаться в общую упряжку. Антон знает, как это делается. Но я этого не жду, по высказываниям понятно: психологически он подготовил себя к завершению карьеры», — добавил специалист.

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