Аликин: Похоже, Шипулин уже закончил с биатлоном

Экс-тренер мужскойпо биатлонусчитает, что олимпийский чемпионскоро завершит спортивную карьеру.

«Предположу, что Шипулин уже закончил с биатлоном. Полной картины у нас нет, но его тренировки очень похожи на закатку: легкая работа, без напряжения — просто чтобы резко не бросать. Все так делают», — цитирует Аликина Sports.ru.

«Если он продолжит карьеру, то самый логичный вариант сейчас: проверка здоровья умеренными тренировками, старты где-то эпизодами. Если все хорошо, с апреля-мая надо включаться в общую упряжку. Антон знает, как это делается. Но я этого не жду, по высказываниям понятно: психологически он подготовил себя к завершению карьеры», — добавил специалист.