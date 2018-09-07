Шипулин не видит смысла выступать под нейтральным флагом

Российский биатлонистпрокомментировал итоги голосования на конгрессе IBU, результатом которого стал отказ в восстановлении прав Союза биатлонистов России.

«Я от этой грязи уже очень сильно устал еще с Олимпиады, с этими допусками, недопусками. С одной стороны, уже научился абстрагироваться от этой ситуации, с другой, конечно, это неприятно. Вытягивает какие-то лишние эмоции, создает какую-то дополнительную нервотрепку.

Для меня будет одним из решений в положительную или отрицательную сторону — это если нас лишат чемпионатов мира, как легкую атлетику, чтоб мы выступали под нейтральными флагами. Потому что тогда нет смысла бегать.

Для чего это тогда? Светиться по телевизору и зарабатывать какие-то свои баллы? Мне этого меньше всего хотелось бы», — приводит слова Шипулина Kalashnikov Media. 0