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    Шипулин не видит смысла выступать под нейтральным флагом

    Биатлон
    Российский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал итоги голосования на конгрессе IBU, результатом которого стал отказ в восстановлении прав Союза биатлонистов России.

    Антон Шипулин
    Антон Шипулин
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    «Я от этой грязи уже очень сильно устал еще с Олимпиады, с этими допусками, недопусками. С одной стороны, уже научился абстрагироваться от этой ситуации, с другой, конечно, это неприятно. Вытягивает какие-то лишние эмоции, создает какую-то дополнительную нервотрепку.

    Для меня будет одним из решений в положительную или отрицательную сторону — это если нас лишат чемпионатов мира, как легкую атлетику, чтоб мы выступали под нейтральными флагами. Потому что тогда нет смысла бегать.

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    • Для чего это тогда? Светиться по телевизору и зарабатывать какие-то свои баллы? Мне этого меньше всего хотелось бы», — приводит слова Шипулина Kalashnikov Media. 0

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