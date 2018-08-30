СМИ стали известны фамилии всех подозреваемых биатлонистов

Международный союз биатлонистов проинформировал Союз биатлонистов России о нарушении четырьмя российскими биатлонистами антидопинговых правил.

В СБР уточнили, что трое из них уже завершили спортивную карьеру, а один в настоящее время не выступает и не тренируется в составе национальной команды России.

По информации «Чемпионата», в список подозреваемых биатлонистов входят Александр Печенкин, Александр Чернышев, Светлана Слепцова и Евгений Устюгов.

Печенкин — двукратный чемпион мира среди юниоров, чемпион Европы 2015 года. Чернышев — серебряный призер чемпионата Европы 2013 года.

Слепцова — олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете, чемпионка мира 2009 года в эстафете. Устюгов — двукратный олимпийский чемпион. 0