IBU обвинил четырех российских биатлонистов в употреблении допинга

Союз биатлонистов России на своем сайте сообщил , что получил информацию от IBU о нарушении четырьмя российскими биатлонистами антидопинговых правил.

Трое из четырех указанных в письме биатлонистов завершили спортивную карьеру, а один в настоящий момент не выступает и не тренируется в составе национальной команды страны.

«СБР намерен провести тщательное разбирательство как в отношении спортсменов, так и в отношении их личных тренеров. О результатах расследования будет сообщено позже.

В течение 14 дней спортсмены должны решить, будут ли они оспаривать выводы комиссии ВАДА и предпринимать соответствующие юридические действия. После этого СБР будет вправе огласить их фамилии», — говорится в сообщении.

В СБР также подчеркнули, что последний случай положительной допинг-пробы у российского биатлониста зафиксирован в декабре 2013 года. 0