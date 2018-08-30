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    IBU обвинил четырех российских биатлонистов в употреблении допинга

    Биатлон
    Союз биатлонистов России на своем сайте сообщил, что получил информацию от IBU о нарушении четырьмя российскими биатлонистами антидопинговых правил.

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    Трое из четырех указанных в письме биатлонистов завершили спортивную карьеру, а один в настоящий момент не выступает и не тренируется в составе национальной команды страны.

    «СБР намерен провести тщательное разбирательство как в отношении спортсменов, так и в отношении их личных тренеров. О результатах расследования будет сообщено позже.

    В течение 14 дней спортсмены должны решить, будут ли они оспаривать выводы комиссии ВАДА и предпринимать соответствующие юридические действия. После этого СБР будет вправе огласить их фамилии», — говорится в сообщении.

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    • В СБР также подчеркнули, что последний случай положительной допинг-пробы у российского биатлониста зафиксирован в декабре 2013 года. 0

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