IBU обвинил четырех российских биатлонистов в употреблении допинга

Болельщики на биатлоне
Biathlonrus.com
Трое из четырех указанных в письме биатлонистов завершили спортивную карьеру, а один в настоящий момент не выступает и не тренируется в составе национальной команды страны.
«СБР намерен провести тщательное разбирательство как в отношении спортсменов, так и в отношении их личных тренеров. О результатах расследования будет сообщено позже.
В течение 14 дней спортсмены должны решить, будут ли они оспаривать выводы комиссии ВАДА и предпринимать соответствующие юридические действия. После этого СБР будет вправе огласить их фамилии», — говорится в сообщении.
В СБР также подчеркнули, что последний случай положительной допинг-пробы у российского биатлониста зафиксирован в декабре 2013 года. 0