CAS перенес рассмотрение дел Зайцевой, Вилухиной и Романовой по Сочи-2014

«Дела Романовой, Вилухиной и Зайцевой приостановлены по соглашению сторон.
Ожидается, что эти дела будут рассматриваться после вынесения мотивировочных решений по другим "сочинским делам".
Тем не менее, точно неизвестно, когда это произойдет», — сообщили в пресс-службе CAS.
Международный олимпийский комитет (МОК) признал виновными россиянок в нарушении антидопинговых правил во время Олимпийских игр в Сочи. Результаты спортсменок были аннулированы, они были лишены эстафетного серебра, а Вилухина еще и награды за второе место в спринте.
В феврале CAS оправдал 28 российских спортсменов по делу о допинге в Сочи-2014, еще с 11 россиян было снято пожизненное отстранение от Олимпиад. Суд отказался проводить ускоренные слушания по биатлонисткам, так как они уже завершили карьеры. 0