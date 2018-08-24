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    CAS перенес рассмотрение дел Зайцевой, Вилухиной и Романовой по Сочи-2014

    Биатлон Олимпизм Допинг
    Спортивный арбитражный суд (CAS) перенес на неопределенный срок рассмотрение дел о нарушении антидопинговых правил в Сочи-2014 российскими биатлонистками Ольгой Зайцевой, Ольгой Вилухиной и Яной Романовой, информирует ТАСС.

    Ольга Зайцева
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    «Дела Романовой, Вилухиной и Зайцевой приостановлены по соглашению сторон.

    Ожидается, что эти дела будут рассматриваться после вынесения мотивировочных решений по другим "сочинским делам".

    Тем не менее, точно неизвестно, когда это произойдет», — сообщили в пресс-службе CAS.

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    • Международный олимпийский комитет (МОК) признал виновными россиянок в нарушении антидопинговых правил во время Олимпийских игр в Сочи. Результаты спортсменок были аннулированы, они были лишены эстафетного серебра, а Вилухина еще и награды за второе место в спринте.

    В феврале CAS оправдал 28 российских спортсменов по делу о допинге в Сочи-2014, еще с 11 россиян было снято пожизненное отстранение от Олимпиад. Суд отказался проводить ускоренные слушания по биатлонисткам, так как они уже завершили карьеры. 0

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