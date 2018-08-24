CAS перенес рассмотрение дел Зайцевой, Вилухиной и Романовой по Сочи-2014

Спортивный арбитражный суд (CAS) перенес на неопределенный срок рассмотрение дел о нарушении антидопинговых правил в Сочи-2014 российскими биатлонистками информирует ТАСС.

«Дела Романовой, Вилухиной и Зайцевой приостановлены по соглашению сторон.

Ожидается, что эти дела будут рассматриваться после вынесения мотивировочных решений по другим "сочинским делам".

Тем не менее, точно неизвестно, когда это произойдет», — сообщили в пресс-службе CAS.

Международный олимпийский комитет (МОК) признал виновными россиянок в нарушении антидопинговых правил во время Олимпийских игр в Сочи. Результаты спортсменок были аннулированы, они были лишены эстафетного серебра, а Вилухина еще и награды за второе место в спринте.

В феврале CAS оправдал 28 российских спортсменов по делу о допинге в Сочи-2014, еще с 11 россиян было снято пожизненное отстранение от Олимпиад. Суд отказался проводить ускоренные слушания по биатлонисткам, так как они уже завершили карьеры. 0